Мнение: Грандиозный откат

Я тут всё вспоминаю, как трансгендеры едва не сожрали полностью, с потрохами Джоан Роулинг в 2020 году – просто за то, что знаменитая писательница-миллиардерша осмелилась усомниться в том, что вместо “женщины” надо теперь говорить “люди, которые менструируют”. Ей не только сотни раз угрожали убить, но и потребовали упразднить ее авторское право на “Гарри Поттера”! Пусть, мол, отныне автором станет кто-то более достойный, например, Дениэл Редклифф. Джоан долго с ними судилась и в итоге еле-еле отбилась от этого стада обезьян.

И вот теперь – о радость! Верховный суд Великобритании принял решение, что “Трансгендерные женщины юридически не являются женщинами”! Решение настолько эпохальное, что его даже трудно переоценить. Морок у нас на глазах развеивается во всем мире. Весь этот идиотизм с трансгендерами откатывается туда, откуда он и явился – в область маргиналий и всяческих извращений. Алилуйя! Но я лишний раз сниму шляпу перед великой Джоан, которая и книжки хорошо пишет, и гражданской смелости, когда все засунули себе языки в одно место, ей оказалось не занимать.