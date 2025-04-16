Астрономы узнали, куда «пропали» углеродные метеориты

Небесные тела, богатые водой, органическими молекулами и даже аминокислотами, — углеродсодержащие хондриты — повсеместно встречаются на просторах Солнечной системы. Однако их доля на Земле среди всех найденных метеоритов, вопреки прогнозам, составляет всего 4-5%. Столь малое количество одних из самых химически примитивных образцов, доступных для изучения, может существенно искажать представления о том, какие именно строительные блоки жизни могли быть занесены на нашу планету из космоса.

Чтобы узнать, куда пропала большая часть углеродсодержащих хондритов, исследователи из Университета Кертин, Международного центра радиоастрономических исследований (оба — в Австралии), Парижской обсерватории (Франция) и других научных институтов проанализировали 8500 случаев метеорных событий, включая падение метеороидов и метеоритов, опираясь на данные 19 наблюдательных сетей за болидами, охватывающих 39 стран.

Результаты научной работы, опубликованной в журнале Nature Astronomy, показали, что эти чрезвычайно ценные небесные тела, потенциально содержащие «кирпичики жизни», не попадали на нашу планету из-за так называемого двойного фильтра — солнечного нагрева и земной атмосферы.

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«Понимание того, какие объекты не доходят до нас и почему, важно для воссоздания истории Солнечной системы и условий, в которых возникла жизнь», — отметил один из авторов исследования Хадриен Девильпуа (Hadrien A. R. Devillepoix).

Ранее причиной «пропажи» углеродсодержащих хондритов считался вход в земную атмосферу: хрупкие метеороиды из богатого углеродом материала разрушались задолго до того, как достигали земной поверхности. Теперь выяснилось, что часть из них многократно проходила очень близко к Солнцу и раскалялась. Объекты, которым удалось «пережить» столь экстремальные температуры, с большей вероятностью могли пролететь сквозь атмосферу.

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Астрономы также выяснили, что осколки, появляющиеся при приливных разрушениях астероидов (например, при прохождении очень близко к планете), отличались особой хрупкостью и практически всегда сгорали в атмосфере, не достигая земной поверхности.

Полученные результаты помогут в прогнозировании рисков столкновения с метеоритами и планировании будущих миссий к астероидам. Авторы исследования также отметили, что открытие может привести к пересмотру теорий происхождения воды и органики на Земле.