 

Верховный суд Великобритании дал юридическое определение термину “женщина”

16.04.2025, 13:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Верховный суд Великобритании вынес вердикт о юридическом определении термина “женщина”. Решение, принятое единогласно, гласит, что понятие “женщина” и “пол” в Законе о равенстве 2010 года относятся к биологической женщине и биологическому полу.

Председательствовавший в суде лорд Ходж, которого цитирует BBC, подчеркнул, что Акт о равенстве предоставляет трансгендерам защиту не только от дискриминации по защищенному признаку смены пола, но и от прямой дискриминации, косвенной дискриминации и преследований по существу их приобретенного пола.

Юрист подчеркнул, что в законах, принятых до Акта о равенстве, использовалось определение биологического пола, а изменение пола было добавлено в качестве отдельной защищаемой характеристики.

Суд признал, что включение людей с сертификатом об изменении пола в тот или иной пол приведет к тому, что прочтение закона может быть непоследовательным. Вопросы, касающиеся беременности и материнства, могут быть истолкованы только как относящиеся к биологическому полу, в то время как в других частях Закона о равенстве говорится также о “сертифицированном поле”.

Тем самым поставлена точка в судебной тяжбе между правительством Шотландии и группой For Women Scotland. Правительство выступало за то, получение сертификата гендерного признания равносильно смене пола во всех смыслах, включая юридические.

Группа, поддержанная, в том числе, писательницей Джоан Роулинг, настаивала на том, что термин “женщина” применим только к людям, которые родились женщинами, и что мужчина и женщина – “неизменное биологическое состояние”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Байден против Трампа – “Сначала стреляет, потом целится”

16.04 / Советник главы Пентагона отстранен от должности из-за утечек информации

16.04 / Ким Кардашьян будет лично давать показания в Париже на слушаниях по делу о ее ограблении

15.04 / Axios: Трамп провел совещание по Ирану, в администрации нет единого мнения

15.04 / В Москве суд приговорил четырех журналистов к 5,5 года колонии за сотрудничество с ФБК

15.04 / Бундесвер признает – германские танки провалили экзамен войны в Украине

15.04 / Израильтянам запретили посещать Мальдивы

15.04 / ВСУ – в Курской области были атакованы российские военные, причастные к обстрелу города Сумы

15.04 / Лавров отказал Украине в праве на территориальную целостность и не забыл о евреях

15.04 / Во Франции были совершено нападение на несколько тюрем, использовано автоматическое оружие

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика