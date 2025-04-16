Минкульт России объявил тендер на празднование 250-летия независимости США

Министерство культуры России опубликовало на портале «Госзакупки» тендер с начальной (максимальной) ценой 3 млрд рублей на проведение торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 250-летия независимости США.

Согласно конкурсной документации, организатор должен провести в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Мурманске и 12 других российских городах концерты, а также открыть в каждом региональном центре выставку об истории США и «многолетних добрососедских отношениях России и Америки».

– Эти мероприятия были запланированы давно и финансируются из целевого фонда по нацпроекту «Культура». Так что мы просим журналистов не спекулировать на теме, а спокойно посетить праздничные мероприятия летом текущего года, – сказала замминистра культуры Жанна Алексеева.

По информации «Ведомостей», Русский музей, Эрмитаж, Третьяковская галерея и другие крупнейшие федеральные учреждения культуры планируют летом открыть тематические выставки, посвящённые истории и культуре США. Для их подготовки из резервного фонда Минкульта выделено 500 миллионов рублей.

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