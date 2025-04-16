 

Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

16.04.2025, 9:40, Разное
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По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья,
инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под
председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию
инфраструктуры.

Как отметил Воробьев, подключение к основным ресурсам —
воде, канализации, газу, электричеству, связи и дорогам — остается сложной и
длительной процедурой, особенно при реализации социальных и промышленных
проектов.

«Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда
по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации.
Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными
организациями»,

– сказал Воробьев.

В качестве решения в Московской области был запущен
цифровой сервис «ВсеСети» на региональном портале Госуслуг. Он позволяет
проводить согласования в электронном виде и в параллельном режиме. По данным
губернатора Подмосковья, это сокращает сроки подключения с одного года до двух
недель.

«Предлагаем масштабировать наш опыт, одобрить пилотный
проект и пригласить к партнёрству федеральные ресурсные организации»,

— добавил
Воробьев, отметив, что после проработки механизма возможны
законодательные изменения для его внедрения по всей стране.

Губернатор Московской области также выступил с инициативой
ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых
жилых поселениях и СНТ.

«Это позволит жителям официально пользоваться шлагбаумом,
дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много
жалоб и неясностей»,

— отметил Воробьев.

Губернатор региона также напомнил, что в Подмосковье
сосредоточено наибольшее число индивидуальных жилых домов и садоводческих
товариществ в стране — около 2,5 млн, и подчеркнул важность создания понятных
правил и обеспечения прав собственников в таких форматах проживания.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковье
инженерные системы были обновлены почти в 150 многоквартирных домах.


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