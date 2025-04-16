Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

По сообщению пресс-службы правительства Подмосковья,

инициатива была представлена на заседании президиума Госсовета под

председательством президента РФ Владимира Путина, посвященном развитию

инфраструктуры.

Как отметил Воробьев, подключение к основным ресурсам —

воде, канализации, газу, электричеству, связи и дорогам — остается сложной и

длительной процедурой, особенно при реализации социальных и промышленных

проектов.

«Мы в Московской области особенно это почувствовали, когда

по поручению президента начали масштабную программу социальной газификации.

Чтобы проложить газопровод, нужно пройти от 8 до 10 согласований с разными

организациями»,

– сказал Воробьев.

В качестве решения в Московской области был запущен

цифровой сервис «ВсеСети» на региональном портале Госуслуг. Он позволяет

проводить согласования в электронном виде и в параллельном режиме. По данным

губернатора Подмосковья, это сокращает сроки подключения с одного года до двух

недель.

«Предлагаем масштабировать наш опыт, одобрить пилотный

проект и пригласить к партнёрству федеральные ресурсные организации»,

— добавил

Воробьев, отметив, что после проработки механизма возможны

законодательные изменения для его внедрения по всей стране.

Губернатор Московской области также выступил с инициативой

ввести понятие общей долевой собственности на дороги и инфраструктуру в новых

жилых поселениях и СНТ.

«Это позволит жителям официально пользоваться шлагбаумом,

дорогами, площадками и понимать, за что они платят. Сейчас в этой сфере много

жалоб и неясностей»,

— отметил Воробьев.

Губернатор региона также напомнил, что в Подмосковье

сосредоточено наибольшее число индивидуальных жилых домов и садоводческих

товариществ в стране — около 2,5 млн, и подчеркнул важность создания понятных

правил и обеспечения прав собственников в таких форматах проживания.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года в Подмосковье

инженерные системы были обновлены почти в 150 многоквартирных домах.