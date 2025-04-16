Призрак Ельцина довел медиума до белой горячки

Экстрасенс, вызванный для расследования загадочных запоев в библиотеке имени первого президента России, сам оказался в эпицентре скандала.

Анатолий Пальцев, известный своими контактами с потусторонним миром, после нескольких дней работы в учреждении впал в состояние глубочайшего алкогольного опьянения. Коллеги мага утверждают, что причиной стала встреча с призраком Бориса Николаевича.

– Толик рассказывал, что дух Ельцина явился ему во сне и предложил выпить за уходящую эпоху, – поделился подробностями коллега Пальцева, экстрасенс Петр Сидоров. – Он, конечно, сначала отказывался, но Борис Николаевич был очень настойчив. В итоге Толик не выдержал напора харизмы первого президента и согласился на одну рюмочку. Дальше всё как в тумане.

В настоящее время Анатолий Пальцев проходит курс детоксикации в частной клинике. По словам врачей, состояние пациента стабильное, но его преследуют галлюцинации, в которых Ельцин читает ему свои мемуары, аккомпанируя на балалайке. Руководство библиотеки имени первого президента России пока не комментирует инцидент, но рассматривает возможность приглашения нового экстрасенса, на этот раз – с иммунитетом к призракам и алкоголю.

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