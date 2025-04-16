 

Советник главы Пентагона отстранен от должности из-за утечек информации

16.04.2025, 9:20, Новости дня
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Один из ближайших советников министра обороны США Дэн Колдуэлл был отстранен от занимаемой должности после того, как расследование установило, что именно он был источником утечек информации из Пентагона.

Как сообщил агентству Reuters информированный источник, Колдуэлла отправили в административный отпуск в связи с несанкционированным разглашением информации. О том, какая именно информация была разглашена и каким изданием, не сообщается.

О начале расследования фактов утечек Пентагон сообщил в минувшем месяце. При этом глава аппарата министерства обороны Джо Каспер отметил, что будет использован полиграф, а виновным в утечках будет предъявлено уголовное обвинение.


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