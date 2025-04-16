Люди различили цвета без помощи зрения

Одна из главных тем современных психолингвистических исследований — роль языка в познании. В одной из недавних работ доказали, что специальное название действия (например, «сникерсни») побуждает людей совершить это действие. А авторы другой статьи пришли к выводу, что главная функция языка — общение, а не мышление или познание.

Специалисты из Висконсинского университета в Мадисоне (США) сравнили цветовые ассоциации у зрячих и незрячих людей и выяснили, что слово могут быть посредником для получения визуальной информации. Результаты исследования появились в Nature Communications Psychology.

Авторы статьи провели эксперимент, в котором участвовали 32 носителя английского языка. Из них 20 имели нормальное зрение, а 12 — были слепыми с рождения, без остаточного опыта зрения. Людям в первой группе было от 21 до 35 лет, а во второй — от 18 до 69 лет.

Бабочки оказались способны к восприятию непредставимого для нас количества цветов

Ученые обнаружили у обыкновенных бабочек-парусников 15 разных видов фоторецепторов. Остается лишь гадать, насколько многоцветное зрение дает им такое разнообразие чувствительных клеток.

naked-science.ru

Участникам исследования предложили оценить девять английских обозначений цвета («красный», «оранжевый», «желтый», «зеленый», «синий», «коричневый», «фиолетовый», «черный» и «белый») по 17 семибалльным шкалам. Нужно было поставить каждому слову от одного до семи баллов, расположив его таким образом между двумя полюсами: «счастливый» — «грустный», «спокойный» — «гневный», «покорный» — «агрессивный», «расслабленный» — «напряженный», «интересный» — «скучный», «бескорыстный» — «завистливый», «активный» — «пассивный», «приятный» — «неприятный», «живой» — «мертвый», «быстрый» — «медленный», «новый» — «старый», «неспелый» — «спелый», «мягкий» — «твердый», «легкий» — «тяжелый», «свежий» — «несвежий», «чистый» — «грязный», «холодный» — «горячий».

Оказалось, что у незрячих людей ассоциации почти такие же, как у зрячих, а иногда и более четкие. Например, «красный» соотносится с «теплым», «синий» — с «холодным», «желтый» — со «спелым». При этом возникнуть они могли исключительно в результате общения с другими людьми или потребления контента.

Цветовые ассоциации незрячих людей оказались почти такими же, как ассоциации зрячих / © Qiawen Liu et al., Nature Communications Psychology

Далее ученые попробовали предсказать ассоциации зрячих и незрячих людей с помощью семантических векторов. Они преобразовывали слова в векторы и вычисляли косинусную близость, то есть косинус угла между сравниваемыми понятиями: например, между векторами «красный» и «горячий», «красный» и «холодный». Чем ближе косинус был к единице, тем более схожими по смыслу считались слова. Этот метод позволил получить почти такие же ассоциации, как после опроса людей. Аналогичным был и результат работы языковой модели GPT-4, хотя в обоих случаях ассоциации зрячих предсказывались точнее, чем незрячих.

Авторы исследования отметили, что лучше всего для обучения языковых моделей человеческим цветовым ассоциациям подходят художественные тексты и субтитры. Они также выявили, что связь между цветом и неким нецветовым признаком возникает благодаря понятию-посреднику. Например, «красный» ассоциируется с «горячим» благодаря образу раскаленных углей, «белый» с «холодным» — благодаря снегу, а «желтый» со «спелым» — благодаря банану. Предложения, которые оказались наиболее информативными для языковой модели, содержали слова, обозначающие те самые понятия — посредники между цветом и нецветовым признаком.