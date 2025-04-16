Apple открыла доступ к «Apple Maps» на других платформах

Компания Apple, известная фирменной закрытой экосистемой, долгое время ограничивала использование приложения «Apple Maps» только владельцами устройств на iOS и macOS. Сервис был доступен исключительно на iPhone, iPad и Mac, что вызывало недовольство среди пользователей других платформ.

В последние годы Apple столкнулась с рядом обвинений в монополистической практике, особенно в Европе, где регуляторы требовали от компании большей открытости ее сервисов. В результате компания запустила веб-версию «Apple Maps», доступную через любой браузер по ссылке «https://maps.apple.com/».

Веб-версия карт поддерживает основные функции: поиск мест, построение маршрутов и просмотр панорамных снимков Look Around (аналог Google Street View). Для большего удобства пользователи могут добавить карты на главный экран смартфона, нажав соответствующую кнопку в браузере Chrome. Это превращает веб-приложение в подобие нативного, упрощая частый доступ к сервису.

Источник — TechSpot