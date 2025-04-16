 

Мнение «аналитика»: О вредном совете… 10000 шагов в день — миф?

16.04.2025, 8:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правило «Десяти тысяч шагов» знают, кажется, практически все. Мол, передвигай ноги одна за другой столько раз за сутки, и будет тебе счастье. Здоровое сердце, железные нервы, надёжные почки и даже — крепкие суставы. Ходить надо. В движении жизнь!

Но…

Оказывается, всё не так просто?

Ранее некие британские учёные уже развенчали «пользу» бега трусцой. Оказалось вреден он для среднего человека, обычно отличающегося некоторой весьма заметной полнотой фигуры и характера. Ибо рушит позвонки, суставы и, главное, хрящи. А сверх того, учёные из Университета Огайо (США) установили, что бег трусцой может сделать людей более злыми и агрессивными.

Ужас!

А теперь пришёл конец другому мифу.

В Health вышла статья, которая рассказывает, что 10 000 шагов в день – главный фитнес-миф века, который не приносит никакой пользы, а лишь убивает суставы. Её авторы уверяют, что цифра с четырьмя нулями прижилась, потому что она «красивая», а не потому что работает. Ибо согласно исследованиям, максимум эффекта жиросжигания достигается на 7500 шагах. Дальше только лишняя нагрузка на суставы, которые у людей с ИМТ и так не резиновые.

Чтобы сбрасывать вес, достаточно гулять по 25-30 минут несколько раз в неделю. Остальное — просто «шаги в никуда», утверждается в публикации. Ну или шаги к артриту, учитывая дополнительную нагрузку на суставы у скуфов. Зато если ходить на четверть меньше, и вес спадёт, и колени излечатся.

Неужели поверим?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04 / Новое удобрение из струвита повысило урожайность без вреда природе

16.04 / Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну

16.04 / Призрак Ельцина довел медиума до белой горячки

16.04 / Люди различили цвета без помощи зрения

16.04 / Apple открыла доступ к «Apple Maps» на других платформах

16.04 / Мизерные пожертвования помогли ослабить депрессию

15.04 / Мнение «аналитика»: О хорошо различимых коричневых линиях… Что вообще происходит?

15.04 / Мнение: День Аллы – сегодня!

15.04 / Российские ученые разработали тест для проверки надежности алгоритмов прогноза рецидива рака

15.04 / Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика