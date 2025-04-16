Мнение «аналитика»: О вредном совете… 10000 шагов в день — миф?

Правило «Десяти тысяч шагов» знают, кажется, практически все. Мол, передвигай ноги одна за другой столько раз за сутки, и будет тебе счастье. Здоровое сердце, железные нервы, надёжные почки и даже — крепкие суставы. Ходить надо. В движении жизнь!

Но…

Оказывается, всё не так просто?

Ранее некие британские учёные уже развенчали «пользу» бега трусцой. Оказалось вреден он для среднего человека, обычно отличающегося некоторой весьма заметной полнотой фигуры и характера. Ибо рушит позвонки, суставы и, главное, хрящи. А сверх того, учёные из Университета Огайо (США) установили, что бег трусцой может сделать людей более злыми и агрессивными.

Ужас!

А теперь пришёл конец другому мифу.

В Health вышла статья, которая рассказывает, что 10 000 шагов в день – главный фитнес-миф века, который не приносит никакой пользы, а лишь убивает суставы. Её авторы уверяют, что цифра с четырьмя нулями прижилась, потому что она «красивая», а не потому что работает. Ибо согласно исследованиям, максимум эффекта жиросжигания достигается на 7500 шагах. Дальше только лишняя нагрузка на суставы, которые у людей с ИМТ и так не резиновые.

Чтобы сбрасывать вес, достаточно гулять по 25-30 минут несколько раз в неделю. Остальное — просто «шаги в никуда», утверждается в публикации. Ну или шаги к артриту, учитывая дополнительную нагрузку на суставы у скуфов. Зато если ходить на четверть меньше, и вес спадёт, и колени излечатся.

Неужели поверим?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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