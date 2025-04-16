 

Рупор кремлевской пропаганды: Потери иностранных наемников в Курской области

16.04.2025, 4:10, Разное
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Тела иностранных наёмников, найденных на территории Курской области:

▪️Польша — 1963
▪️Грузия  — 1230
▪️Колумбия — 917
▪️Франция — 208
▪️Германия — 197
▪️Великобритания — 156
▪️США — 89
▪️Австралия — 17
▪️Япония — 4

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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