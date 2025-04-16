Рупор кремлевской пропаганды: Потери иностранных наемников в Курской области
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Тела иностранных наёмников, найденных на территории Курской области:
▪️Польша — 1963
▪️Грузия — 1230
▪️Колумбия — 917
▪️Франция — 208
▪️Германия — 197
▪️Великобритания — 156
▪️США — 89
▪️Австралия — 17
▪️Япония — 4
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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