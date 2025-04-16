 

Рупор кремлевской пропаганды: Сейчас 2025-й год, а не 1939-й

16.04.2025, 3:05, Разное
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«Верховный представитель ЕС по иностранным делам К. Каллас предостерегает лидеров ЕС от участия в праздновании Дня Победы в мае в Москве… Я еду в Москву 9 мая… Госпожа Каллас, я хотел бы сообщить вам, что я являюсь законным премьер-министром Словакии – суверенного государства. Никто не может мне указывать, куда мне следует или не следует путешествовать. Я поеду в Москву, чтобы отдать дань уважения тысячам солдат Красной Армии, погибших при освобождении Словакии. А также миллионы других жертв нацистского разгула. Точно так же, как я отдал дань уважения жертвам высадки в Нормандии или на Тихом океане, или как я пойду и отдам дань уважения пилотам Королевских ВВС. И напоминаю, что, как один из немногих в ЕС, я постоянно говорю о необходимости мира на Украине и не вхожу в число ярых сторонников продолжения этой бессмысленной войны. Слова г-жи Каллас неуважительны, и я возражаю против них. Я знаю, что сейчас 2025-й год, а не 1939-й» (с) премьер-министр Словакии Роберт Фицо

Источник: Colonel Cassad

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