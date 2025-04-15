Мнение «аналитика»: О хорошо различимых коричневых линиях… Что вообще происходит?

«Не видеть» складывающейся тенденции может только слепой. А «коричневые линии» — такие коричневые, на самом деле. Но российская дипломатия привычно молчит в известное средство для уборки.

Хорошо хоть один человек нашёлся, кто не побоялся возвысить голос против. Но это потому что он не из отечественной дипломатической среды и школы.

Словацкии премьер-министр Роберт Фицо пообещал, что приедет 9 Мая в Москву на торжества по случаю 80-летия Победы, несмотря на предостережение главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Об этом он заявил публично: «Предупреждение [Каи] Каллас является шантажом или объявлением, что я буду наказан после возвращения из Москвы? Этого я не знаю, но знаю, что сейчас 2025 год, а не 1939-й». Он также добавил, что поедет в Москву, чтобы выразить уважение и почтить память тысяч воинов Красной армии, погибших при освобождении Словакии.

Днём ранее Кая Каллас заявила, что любое участие членов союза и кандидатов в #ЕС в праздновании 9 Мая в Москве «будет воспринято всерьёз». А Financial Times сообщила, что неназванные европейские чиновники прямо угрожали президенту Сербии Александру Вучичу, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, «может помешать вступлению Сербии в Евросоюз». И примерно из этой же оперы — будущий канцлер ФРГ Фриц Мерц, который, как ожидается, вступит в должность в самом начале мая, пообещал «незамедлительно» предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus. Видимо, чтобы ВСУ смогли от души влупить по ненавистному нынешним европейским «коричневым» Параду Победы.

И вот эти чёткие «коричневые» линии ЕС являются отражением одного важного европейского тренда. Шаг за шагом к власти в Евросоюзе приходят внуки нацистов и их пособников.

Дед Каи Каллас, адвокат Эдуард Альвер, был первым начальником эстонского Кайтселийта — «добровольческой» военизированной организации, которая действовала на стороне нацистской Германии. Её члены занимались уничтожением евреев, сторонников советской власти, несли караульную службу в концлагерях, проводили облавы на партизан и окружённых советских военнослужащих. Якобы «отошёл от дел».

Дед пока ещё действующего министра иностранных дел ФРГ, которая и сейчас сохранает влияние на внешнюю политику республики, Анналены Бербок был офицером вермахта, проявившим «особое усердие в изучении трудов фюрера». Известно, что он воевал на Восточном фронте и получил «Железный крест» с мечами — это награда для особо отличившихся.

Олаф Шольц, пока ещё канцлер, отговорился тем, что дед его был «железнодорожником». Лично непричастен, типа. Всего лишь отправлял на восток эшелоны с войсками и техникой, а принимал обратно военнопленных и угнанных рабов в товарных вагонах. А вот будущий канцлер Фриц Мерц — внук Йозефа Пауля Совиньи, который 1 июля 1933 года вступил в резерв СА, произнёс хвалебную речь о Гитлере, переименовал улицу в его честь и в 1935 году был повышен до звания обершарфюрера. Сейчас говорят, мол, всё это «не по своей воле», но «Sauerländer Zeitung» писала 2 июля 1937 года, что Йозеф Пауль Совиньи «всегда осуществлял свою деятельность в национал-социалистическом духе».

Ещё один патентованный русофоб, чей голос имеет вес в ЕС — Дональд Туск, внук Юзефа Туска, солдата Вермахта, позднее попавшего в «тёплый британский плен». И его тоже пытались «отмазать».

В общем, внукам «красно-коричневых» действительно День Победы и парад в Москве — как кость в горле. И они с радостью бы снесли с лица земли российскую столицу, лишь бы этого шествия не было. Но — боятся. А потому рисуют свои «коричневые линии».

Но почему же так беззуба к ним российская дипломатия?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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