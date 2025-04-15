Мнение: Мигранты для Белоруссии

Довольно шокирующее сообщение из Белоруссии – оно, думаю, сильно обескуражит всякого рода “патриотов”, которые больше всего на свете не любят мигрантов и миграцию, причем, естественно, все обожают “батьку Луку”, который для них “свой в доску пацан”, не то что “клоун Зеленский”. Так вот чего, оказывается, собирается сделать в ближайшее время этот свой в доску пацан:

“Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом заявил, что Беларусь примет от 100 до 150 тысяч пакистанских рабочих, которых направят на разные промышленные предприятия, например, Барановичское хлопчатобумажное объединение. Также Лукашенко уточнил, что рабочие приедут с семьями. Для их перевозки планируется организовать почтой авиарейс Исламабад – Минск.

В Белоруссии, как и во многих других странах мира, сокращается население. Сейчас официально 9 млн. Притом численность женщин намного больше, чем мужчин. Значительная часть молодых белорусов уезжает из страны. Это процесс ускорился после неудачных протестов. На фоне малочисленной белорусской молодежи 150 тысяч пакистанцев, даже без семей, это много. А с семьями, да с учётом пакистанской рождаемости…” (тг-канал Дмитриев)

Вообще – круто. Особенно если иметь в виду, что устроили эти самые пакистанцы в старой доброй Англии, где они ведут себя максимально отмороженно и фактически уже записали себе в сексуальные рабыни чуть не всех белых английских девочек от 12 лет из небогатых британских семей; английская полиция полностью развращена и куплена пакистанскими бандитами. Видимо, британская “элита” считает, что если тамошние пролы не научились массово рожать детей – то и их семьи пусть с раннего детства живут в секс-рабстве у приезжих мачо, провинились! Об этом, кстати, много пишет Илон Маск в своем Твиттере (теперь X), обличая прогнивший английский режим.

И вот теперь – по сути, картофельный фюрер запускает воздушный мост для того, чтобы забросить 150 тысяч пакистанцев в Белоруссию! Исламабад – Минск. Круто. Народ в Белоруссии как в США – больше всего ненавидит мигрантов, но мы видим, что никаких способов выживать БЕЗ мигрантов ни в Америке, ни в Англии, ни в Белоруссии не придумали. Понятное дело, что не придумали и в России.

Да, стоит лишний раз напомнить, что между Белоруссией и Россией – открытая граница.