 

Рупор кремлевской пропаганды: За удар по сборищу 117-й бригады сняли гауляйтера Сум

15.04.2025, 20:35, Разное
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В результате вторичной информационной детонации после ракетного удара ВС РФ по сборищу ВС в Сумах 13.04.2025, со своего поста был снят гауляйтер Сумской области Артюх.

Он еще раз подтвердил, что удар наносился по собранию военных, но при этом отрицает, что он выступал его организатором. Это намекает, что в этой истории есть еще кто-то, кто на самом деле организовал это сборище, поставив гауляйтера Сумской области перед фактом. И этот кто-то явно выше по должности бывшего Сумского гауляйтера, поэтому фамилию он не называет.

В целом, попытка соорудить еще одну "Бучу" у противника не удалась. Еще и Сумского гауляйтера пришлось снимать.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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