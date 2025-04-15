Мнение «аналитика»: О месте в учебнике истории… Что у Путина на уме?

Русскую пословицу вы, конечно, угадали. «Что у одного на уме, у другого на языке».

Тот самый случай, когда она вполне уместна — в адаптированном варианте.

«Другой» — это в данном случае не изменённое состояние у одного, а реальный другой человек. Alter ego первого. Его идейный вдохновитель и окормитель.

Философ-евразиец Александр Гельевич Дугин не первый раз озвучивает перспективные идеи, которые потом ложатся в основу кремлёвских геополитических концепций. И #Украина, и «поворот на Восток», и государство-цивилизация, границы которой «нигде не заканчиваются», и многое другое сначала вылетало из его уст. А потом уже из монарших.

И вот сейчас…

«Мы подходим к очень важному моменту. Нам необходимо переоформлять структуру постсоветского пространства… Я имею в виду, что существование там промежуточных невнятных государств создаёт угрозу для всех и на региональном уровне, и на глобальном уровне», – заявил Александр Дугин в эфире радио Sputnik. И добавил, что #Россия, по его мнению, «может предложить своим партнёрам по постсоветскому пространству учредить новое макрогосударство».

Идея, достойная «учебника истории». Тем более, что витает в воздухе. Тем более что «пересборка» очевидно предполагается не военно-силовой, а добровольно-принудительной.

И это значит, возродим не РИ, но Союз нерушимый?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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