Мнение: Зачем римляне кушали ежей, миф о рабовладельческом строе и причины расцвета Греции и Рима

1. Мы тут с вами шутим, что вынуждены из-за санкций есть варёных ежей. В Древнем Риме, однако, ежи были вполне привычной едой (ссылка):



Римляне одомашнили родственника алжирского ежа в 4 веке до н.э. К сожалению, [полноценным] домашним животным он так и не стал, но на коммерческой основе выращивался для кожи и мяса.

Торговля шкурками ёжиков была настолько актуальна, что Сенат превратил её в государственную привилегию. По этому вопросу Плиний Старший также добавляет, что это была действительно прибыльная торговля, ставшая монополией.

Из-за этого никогда не поступало столько жалоб римских провинций на другие государственные привилегии, как в случае торговли шкурой ёжика.

Мяса в ёжике довольно мало, так что самой ценной частью была именно шкурка с иглами – из таких шкурок делали щётки для чистки одежды (ссылка).

2. Знаменитая «пятичленка» общественно-исторических формаций, – «первобытно-общинный строй», «рабовладельческий строй», «феодализм», «капитализм», «коммунизм», – которую преподавали в советских школах и, кажется, до сих пор преподают – плохо ложится на известные историкам факты. Даже на историю Западной Европы, на основе которой эту схему изначально и придумали историки-марксисты, она натягивается с большим трудом и крупными прорехами, а уж про другие регионы мира и говорить нечего.

Вот разбор этой устаревшей исторической схемы, из которого я процитирую фрагмент про рабовладельческий строй (ссылка 1, ссылка 2):



…рабы — это очень [неудобная] рабсила, так как у неё исключительно низкая мотивация к труду. Экономите на зарплате, зато проигрываете на надсмотрщиках. Поэтому рабский труд во сколько-нибудь значимых объёмах использовался в мировой истории очень непродолжительное время и на очень ограниченной территории: в Аттике (Афины) и в Италии (Рим) и то только в отдельных отраслях тогдашнего народного хозяйства – рудниках, карьерах, в строительстве на грубых работах, в крупных ремесленных мастерских, в латифундиях, специализирующихся на монокультурах и расположенных максимально близко к гарантированным рынкам сбыта продовольствия – к крупным городам. То есть на таких работах, где физически можно организовать подневольный труд так, чтобы максимально сэкономить на надсмотрщиках. А непродолжительное время потому, что даже на вышеупомянутых работах труд раба окупаем только при условии крайне низкой цены первоначальной инвестиции – цены самого раба, а такая конъюнктура рабского рынка была очень недолгой – только в период успешных колонизации и завоеваний.

Как только приток рабов извне сокращался, цена на них возрастала настолько, что рабство изживалось само собой: дорого купленного раба стремились размножить, и вот он уже и не совсем раб, а кто-то приближающийся по реальному статусу к обычному бедняку – с семьёй, наделом, лавкой или мастерской – со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями. А там, глядишь, начинается массовый отпуск рабов на волю, и превращение вольноотпущенников в обычных клиентов, за долги и преступления которых патрон ответственности не несёт! <…>

…нигде и никогда рабы не создавали не то чтобы больше половины, а даже существенной доли тогдашнего общественного продукта! <…> “…если исходить из имеющихся оценок населения ранней Римской империи — 50-70 миллионов человек — и из оценок количества рабов ведущими историками, то численность рабов даже в самом начале имперского периода (конец I в. до н. э. — середина I в. н. э.) в пропорции ко всему населению империи должна была составлять лишь порядка 4-8%. Это расходится с выводами советских и марксистских историков, которые придавали теме рабства гипертрофированный характер и учитывали пропорцию рабов в населении только самой Италии, а не всей Римской империи.”

Таким образом получается, что рабовладельческого строя никогда и нигде не было – ни в социальном, ни в экономическом аспектах. Античное общество при ближайшем рассмотрении оказывается несоизмеримо более сложным, чем марксова примитивщина.

3. Какой же тогда общественный строй был в Древней Греции и Древнем Риме, и за счёт чего они так поднялись, если не за счёт рабов? Этот вопрос разбирает Дзен-канал Русская Земля (ссылка):

Очевидно, что ни культура, ни демократия, ни рабовладение, ни война не могут сами по себе убедительно объяснить «греко-римское чудо». Не могут ни по отдельности, ни даже вместе.

Что же у нас остаётся? Правильно, остаётся экономика. Не экономика в примитивном понимании, как «рабовладение», а экономика как сложная совокупность производящих отраслей, торговли, рынков сбыта и доступной рабочей силы. Именно экономика способна связать воедино все вышеперечисленные факторы, включая культуру и демократию (как одну из возможных форм политического устройства), и стать для них прочным основанием.

На мой взгляд, подъём греческой, а вслед за ней и римской цивилизаций следует связывать прежде всего с экономическими успехами этих обществ, которые они смогли конвертировать в военные успехи (которые, в свою очередь, привели к ещё более серьёзным экономическим успехам, а те – к ещё большим военным, и так далее).

Сейчас популярна теория возникновения Древнерусского государства (Русской Земли) как изначально военно-торговой корпорации, которая была создана вооружёнными торговцами на речных торговых путях Русской равнины с целью извлечения прибыли (путём торговли, военной добычи и сбора дани). Торговыми и военными базами для этой корпорации являлись древнерусские города (были в Древней Руси, кстати, и рабовладение, и демократия, и, особенно после Крещения, высокая культура – во всяком случае, достаточно высокая для успешной интеграции местных славянских, балтских и финских племён).

Такими же военно-торговыми корпорациями вполне можно назвать и древнегреческие полисы, и Древний Рим – город-государство, который в итоге разросся до масштабов всего Средиземноморья. Основой греческого и римского обществ были изначально вооружённые граждане – полноправные жители городов, зарабатывавшие на жизнь не только и не столько сельским хозяйством, сколько торговлей и ремеслом (чтобы было чем торговать), а также войной. Древние греки придумали эффективные способы заработка, торгового обмена и накопления, позволившие им в итоге значительно поднять свой уровень жизни по сравнению с обществами Древнего Востока.

В общем, можно сказать, что великую греческую цивилизацию, а вслед за ней и римскую – создали древние капиталисты.