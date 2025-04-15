«На сухую не работается»: Дед Мороз и Снегурочка переезжают из Вологодской области

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге объявили о скором переезде сказочных персонажей из Вологодской области в Санкт-Петербург. На этот шаг они пошли из-за введения в регионе «сухого закона».

«Скажу честно, на сухую не работается даже весной и летом, а уж в канун Нового года будет совсем грустно. Поэтому мы приняли решение перенести нашу штаб-квартиру в Северную столицу, где таких проблем нет», – сказал Дед Мороз.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил главных новогодних героев за доверие и пообещал лично подобрать здание для резиденции Деда Мороза в историческом центре города.

«Мы уже рассмотрели несколько вариантов – думаю, оптимально будет найти целый дом у Невы, чтобы зимой был доступ ко льду. Уверен, что 2026 год Дедушка Мороз встретит уже в новой резиденции», – заявил губернатор на своей странице «Вконтакте».

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