Рупор кремлевской пропаганды: “Это была ошибка”

В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/9783450.html

США не станут подписывать заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах

Кроме того, Вашингтон сообщил партнерам по G7, что настроен на переговоры с Москвой.

Чуть ранее администрация Трампа назвала произошедшее "Ошибкой".

В Вашингтоне прекрасно знают, по кому наносился удар, поэтому ломать комедию на тему "удара по мирным жителям" сейчас не видят причины. При Байдене Вашингтон конечно же присоединился бы к этой истерике.

Раумеется, неудача этой попытки соорудить новую "Бучу" означает лишь то, что противник после провала этой истории, приступит к подготовке следующей. Обязательно с большим кол-вом убитых гражданских и на этот раз будет стараться сделать это более правдоподобным.

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Источник: Colonel Cassad

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