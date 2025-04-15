Рупор кремлевской пропаганды: “Это была ошибка”
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В продолжение https://colonelcassad.livejournal.com/9783450.html
США не станут подписывать заявление с осуждением удара РФ по ВСУ в Сумах
Кроме того, Вашингтон сообщил партнерам по G7, что настроен на переговоры с Москвой.
Чуть ранее администрация Трампа назвала произошедшее "Ошибкой".
В Вашингтоне прекрасно знают, по кому наносился удар, поэтому ломать комедию на тему "удара по мирным жителям" сейчас не видят причины. При Байдене Вашингтон конечно же присоединился бы к этой истерике.
Раумеется, неудача этой попытки соорудить новую "Бучу" означает лишь то, что противник после провала этой истории, приступит к подготовке следующей. Обязательно с большим кол-вом убитых гражданских и на этот раз будет стараться сделать это более правдоподобным.
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Источник: Colonel Cassad
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