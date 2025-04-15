 

Бундесвер признает – германские танки провалили экзамен войны в Украине

15.04.2025, 19:20, Новости дня
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Германские танки Leopard 2, которые считались одними из лучших в мире, крайне плохо показали себя в условиях военных действий в Украине. Как пишет Daily Telegraph, это признал атташе посольства ФРГ в Киеве на встрече с 200 офицерами Бундесвера.

В 2023 году после долгих проволочек правительство Олафа Шольца поставило Украине 18 таких танков. Однако они не оказали заметного влияния на ситуацию на фронте. Как и другие бронированные машины, танки оказались уязвимыми перед дронами.

Leopard 2 традиционно для немецких танков отличаются сложной конструкцией, затрудняющей их эксплуатацию. Их оказалось невозможным обслуживать в боевых условиях. Вместо этого танки приходится отправлять в мастерские, расположенные в Западной Украине и Польше. Эксперты отмечают: конструкторы никогда не видели реальных военных действий.

“Этот танк не создан для такой войны, как в Украине. Ему требуется воздушная поддержка, которой у Украины нет. Кроме того, их было поставлено слишком мало. Даже когда отправляешь в ремонт один танк, это ощущается на фронте”, – заявил изданию глава базирующегося в Берлине European Resilience Initiative Center Сергей Сумленный.

Следует отметить, что проблемы с обслуживанием есть как у других германских систем вооружений, поставленных Украине, так и у других западных танков, стоящих на вооружении ВСУ, прежде всего Abrams и Challenger 2. Первоначально это пытались списать на “низкую культуру эксплуатации”.


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