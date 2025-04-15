Мнение: Ничей Жванецкий

Жалко Жванецкого. Великий юморист и мастер скетчей провалился куда-то в промежуток между народами, в равной степени чуждыми юмору и вообще смеху. Между народами с поистине «каменными задницами» – русскими и украинцами. В России Жванецкому давно упоенно признаются в ненависти, проклинают за то, что он все время зачем-то шутил и смеялся, обвиняют в неостроумии (критикам, вишь ли, «не смешно»), да и вообще, в России смех подозрителен (понятно, потому что бдительные граждане постоянно подозревают, что юморист втайне пытается осмеивать устои, скрепы или святые имена). Кроме того, русских людей невероятно бесит, что Жванецкий – ЕВРЕЙ, то есть был изверг и ирод рода человеческого, нагло считающим себя самым умным.

Последний громкий скандал в РФ по поводу Жванецкого случился в Ростове-на Дону, когда на открытие памятника Жванецкому явился НОД (Национально-Освободительное Движение Русского народа) с призывами, что «памятника русофобу» в Ростове быть не должно. Против памятника выступил и Захар Прилепин, как известно, переживший покушение на свою жизнь от украинских спецслужб. Уже покойный писатель и общественный деятель того самого НОДа РФ Константин Крылов, как известно, ненавидел Жванецкого всеми фибрами души – впрочем, К.Крылов, как положено серьезному русскому общественному деятелю, не выносил в принципе любого юмора и «хиханек-хаханек», считая, что весь юмор придумывают евреи, дабы отвлекать русский народ от суровой борьбы за счастье русского народа.

При этом Жванецкий жил всю жизнь между Москвой, Питером и Одессой, то есть мог бы претендовать на то, что его творчество принадлежит как России, так и Украине. Соответственно, к компании посмертной травли присоединился и другой не менее мрачный и упертый народ – украинцы. Те постановили, что Жванецкий, оказывается, «имперец» и на Украине был представителем колонизаторов. Не написал, кстати, ни слова по-украински – и поэтому с карт на Украине будут теперь удалять малейшие упоминания его имени. Первым делом переименовали «бульвар Жванецкого» в Одессе. Удивительно представить, какой восторг это шельмование Жванецкого в Одессе вызовет в России! Если б не накал взаимной ненависти в последние 3 года, пожалуй, на почве Жванецкого можно было бы организовать братание русских и украинцев. Ничто ведь, как известно, не сплачивает сильнее, чем какая-то общая неприязнь.

УИНП, кстати, не ограничился одним Жванецким и перечислил еще целый ряд деятелей культуры, так же, как он «абсолютно чуждых украинской культуре». Там еще Пушкин, Илья Ильф, Исаак Бабель и др. Для братания, я думаю, годится весь список. В самой РФ к нему бы охотно присодинились – разве что на Пушкине бы споткнулись. А Ильф, Бабель, Жванецкий – прекрасно с точки зрения народного антисемитизма, Бабеля давно уже обвиняют и как «русофоба», Илью Ильфа – как минимум в «безыдейности». Как оно и неизбежно, беспредел и вандализм базируются на неприятии культуры в целом. А наши народы, получается, по Кара-Мурзе – действительно братья.