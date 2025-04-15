Израильтянам запретили посещать Мальдивы

Президент Мальдив Мухаммад Муиззу подписал принятый парламентом закон, запрещающий въезд израильтян на территорию островного государства, основной статьей дохода которого является туризм.

“Ратификация отражает ясную позицию правительства в отношении злодеяний и проводимого Израилем геноцида палестинского народа. Мальдивы вновь заявляют о солидарности с палестинцами”, – говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Запрет на въезд израильтян был поддержан как коалицией, так и оппозицией. Согласно официальным данным, в феврале 2025 года Мальдивы приняли 214000 туристов, среди которых было всего 59 граждан Израиля.