 

Израильтянам запретили посещать Мальдивы

15.04.2025, 18:15, Новости дня
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Президент Мальдив Мухаммад Муиззу подписал принятый парламентом закон, запрещающий въезд израильтян на территорию островного государства, основной статьей дохода которого является туризм.

“Ратификация отражает ясную позицию правительства в отношении злодеяний и проводимого Израилем геноцида палестинского народа. Мальдивы вновь заявляют о солидарности с палестинцами”, – говорится в заявлении канцелярии главы государства.

Запрет на въезд израильтян был поддержан как коалицией, так и оппозицией. Согласно официальным данным, в феврале 2025 года Мальдивы приняли 214000 туристов, среди которых было всего 59 граждан Израиля.


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