 

Ученые опровергли гипотезу «цифрового слабоумия»

15.04.2025, 18:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

О риске «цифрового слабоумия» — например, ухудшений памяти и внимания — ученые говорили еще пару десятилетий назад. Они связывали это с увеличивающимся потоком онлайн-информации, которая обрушивается на нас почти непрерывно.

Некоторые исследователи даже обнаруживали уменьшение объема серого вещества и признаки структурных изменений мозга. Но результаты метаанализа, которые нейропсихолог Джаред Бенге из Техасского университета в Остине (США) и его коллега Майкл Скаллин из Университета Бэйлора (США) опубликовали в журнале Nature Human Behavior, свидетельствуют о том, что угроза преувеличена.

Ученые проанализировали 57 исследований за последние 18 лет из баз данных Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest и Web of Science, в которых изучалась взаимосвязь использования цифровых технологий с когнитивными показателями. В исследованиях участвовали 411 430 людей по всему миру. Средний возраст составил 68,7 года, 53,5 процента — женщины.

Снижение риска когнитивных нарушений при использовании цифровых технологий авторы оценили в 42%. Эффект остался статистически значимым при учете различий в состоянии здоровья, демографических и социально-экономических показателей.

«Смартфонозависимые» люди оказались психологически похожи на наркоманов и игроманов

Исследователи не увидели разницы между некоторыми психологическими особенностями у тех, кто слишком часто пользуется телефоном, любителями азартных игр и наркозависимыми.

naked-science.ru

Разумеется, полученные данные нельзя интерпретировать однозначно. Прямой причинно-следственной связи здесь нет, да ее и нельзя найти в исследованиях такого рода. Поэтому ученые не могут ответить, предохраняет ли использование технологий от деменции, или, напротив, люди с хорошо сохранившимися к этому возрасту когнитивными способностями склонны к более частому использованию технологий? Либо, что тоже вероятно, результаты следует объяснить сочетанием этих двух факторов?

Кроме того, в большинстве проанализированных публикаций не учитывали характер цифровой активности. Так называемая смартфонозависимость тоже не рассматривалась. В то же время очевидно: ленивый скроллинг картинок и видео в социальных сетях, онлайн-общение, чтение электронной почты или работа со сложными компьютерными приложениями — далеко не одно и то же.

Тем не менее авторы новой научной работы опровергли пугающие исследования о «цифровом слабоумии» (по крайней мере, в этом возрасте): по их данным, использование современных технологий если и не напрямую полезно для здоровья мозга, то уж точно вряд ли наносит вред.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Искусственный интеллект помог «навести порядок» в наблюдениях за Солнцем

15.04 / Мнение: Мигранты для Белоруссии

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: За удар по сборищу 117-й бригады сняли гауляйтера Сум

15.04 / Мнение «аналитика»: О месте в учебнике истории… Что у Путина на уме?

15.04 / Биологи выявили самые устойчивые сорта озимой ржи к засолению почв

15.04 / Мнение: Зачем римляне кушали ежей, миф о рабовладельческом строе и причины расцвета Греции и Рима

15.04 / «На сухую не работается»: Дед Мороз и Снегурочка переезжают из Вологодской области

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: “Это была ошибка”

15.04 / Половина родителей посчитали, что цифровизация школ приводит к увеличению объема домашних заданий

15.04 / Мнение: Ничей Жванецкий

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика