 

Рупор кремлевской пропаганды: Планы по сокращению Госдепа

15.04.2025, 17:25, Разное
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Планы по сокращению Госдепа

Почти на 50% могут сократить бюджет Госдепа

Как сообщила (https://www.washingtonpost.com/national-security/2025/04/14/state-department-budget-cuts-trump-rubio/) газета The Washington Post, со ссылкой на внутренний документ, администрация Дональда Трампа планирует сократить бюджет Госдепа на 48% (относительно бюджета ведомства на 2025 г.)

Сокращения коснутся миротворческих программ, международных инициатив по здравоохранению и Агентства по международной помощи (USAID).
Финансирование международных организаций предлагается урезать на 90%. Как пишут журналисты со ссылкой на документы: «финансирование ООН, НАТО и 20 других организаций будет завершено». Также сокращения коснутся международных миротворческих операций.

Кроме того, сообщается о планах госсекретаря Марко Рубио представить план по увольнению «десятков тысяч» сотрудников Госдепа. Сокращения включают закрытие консульство и других дипучреждений, а также сращивание или упразднение некоторых отделов. Также могут быть приостановлены все образовательные программы по линии Госдепа, включая знаменитый Фулбрайт.

Финансирование могут сохранить для программы иностранного военного финансирования (FMF) для Израиля и Египта, и программы здравоохранения по линии PEPFAR и инициатив, связанных с борьбой со СПИДом. Также сохраняется финансирование МАГАТЭ и Международной организации гражданской авиации.

Несколько важных деталей:

1) Пока это только предположительные предложения, которые будут меняться на каждом следующем этапе, особенно когда дойдет до комитетов в конгрессе;

2) Даже не все республиканцы будут готовы за это проголосовать, что практически гарантирует внесение правок.

3) Исходя из вышесказанного, можно предположить, что Трамп готов к торгу с конгрессменами. Логика привычная для него: завысить требования, чтобы была основа для торга и достижения реальных целей.

4) Не стоит особо радоваться формулировке о завершении финансирования НАТО со стороны Госдепа, так как:

а) это ещё будет оговариваться в Конгрессе;

б) основные потоки американских средств на НАТО идут по линии Пентагона. А отчисления со стороны Госдепа — буквально капля в море

в) траты Госдепа на НАТО в большей мере касаются бытовых и организационных вопросов, нежели военно-стратегических.

(прикладываю данные (https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/03/FY-2025-Congressional-Budget-Justification-Appendix-One-Department-of-State-Diplomatic-Engagement.pdf) из бюджетных проектов по расходам Госдепа на международные организации, включая НАТО, для наглядности).

https://t.me/zapiskiamerikanista/1868 – цирк

Перестройка. Гласность. Новое мышленье!

Источник: Colonel Cassad

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