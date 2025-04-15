 

ВСУ – в Курской области были атакованы российские военные, причастные к обстрелу города Сумы

15.04.2025, 17:15, Новости дня
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Вооруженные силы Украины поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ в Курской области, которая в Вербное воскресенье (13 апреля) нанесла ракетный удар по городу Сумы, объявил Генштаб ВСУ.

“Подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВС Украины, Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, атаковали ряд объектов в Курской области, связанных с военными преступниками, которые причастны к ракетному удару по городу Сумы 13 апреля 2025 года и к другим военным преступлениям против народа Украины. В частности, поражен пункт постоянной дислокации 448 ракетной бригады российских оккупантов, зафиксирована вторичная детонация боеприпасов”, – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Ранее министерство обороны РФ заявляло, что в ночь на 15 апреля над территорией Курской области были перехвачены 109 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Российские СМИ сообщали, что в Курске во время отражения атаки БПЛА погибла 85-летняя женщина, пострадали девять человек. Местными властями объявлено, что получили повреждения десятки автомобилей, в том числе 11 машин скорой помощи. Возникли пожары.

В воскресенье, 13 апреля, армия РФ выпустила две баллистические ракеты по украинскому городу Сумы. Ракеты взорвались в центре города. Удар был нанесен по жилому району. Погибли не менее 34 мирных граждан, в их числе двое детей. Пострадали 117 человек, включая 15 детей.

Минобороны РФ об ударе по Сумам заявляло следующее: “Вооруженными Силами Российской Федерации в городе Сумы в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства нанесен удар двумя оперативно-тактическими ракетами “Искандер-М” по месту проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы “Северск”. В результате поражения цели уничтожено более шестидесяти военнослужащих ВСУ. Киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города”.


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