Компьютерной томографии приписали 100 тысяч случаев рака в год только в США

Ежегодно в мире медики проводят почти полмиллиона компьютерных томографий, примерно по одной на 16 человек населения. Разумеется, в более обеспеченных странах этот показатель выше: например, в России в пик пандемии коронавируса делали по одному КТ на пять человек населения в год, а в США — чуть чаще одного КТ на четырех граждан в год.

Метод основан на том, что разные ткани по-разному поглощают рентгеновские лучи, поэтому неизбежно подвергает человека облучению, причем оно до 150 раз выше, чем при обычном рентгеновском исследовании грудной клетки. Если идет поиск рака (все тело), то доза составляет 10-30 миллизиверт, что равно радиационному фону за 10 лет жизни человека. Это давно породило опасения относительно того, что КТ может вызывать рак.

Сначала обоснованность этих опасений пытались проверить эпидемиологическими исследованиями: брали юношей и девушек, которым делали КТ, потом отслеживали частоту рака у них и по популяции в целом. Получалось, что после процедуры рак был вероятнее. Затем одна из исследовательских групп показала, что КТ в молодом возрасте назначают не просто так и что те проблемы со здоровьем, что привели к такому назначению, относятся к факторам, повышающим часть рака. То есть не томография повышала вероятность рака, а те проблемы со здоровьем, что заставляли врачей ее назначать, часто были онкогенными. После учета этих факторов никакой повышенной частоты рака у людей после процедуры выявить не удалось.

Поэтому теперь попытки найти рак у реальных людей, прошедших томографию, прекратились. Зато продолжает приносить плоды принципиально другой подход, который использовали авторы новой статьи в журнале JAMA Internal Medicine. Они взяли линейную беспороговую модель воздействия радиации на человека и с помощью моделирование рассчитали на ее основе число случаев рака, которые вызывает томография в США за год. В модели учитывали как число процедур, так и органы, которые подвергли облучению.

В США в 2023 году было сделано 93 миллиона КТ (62 миллионам человек), из которых 4,2 процента пришлось на детей, 53 — на женщин, 47 — на мужчин. После моделирования на основе линейно-беспороговой гипотезы — согласно которой любые дозы радиации, даже фоновые, поднимают риск рака — исследователи насчитали 103 тысячи онкологических заболеваний, ставших результатом этих процедур. То есть, согласно исследователям, один из 600 прошедших КТ получит рак.

Все эти случаи должно случиться не сразу, а на протяжении всей жизни облученных. Причем риски были выше для детей и подростков, поскольку по линейно-беспороговой модели они тем выше, чем ниже масса тела пациента. Ученые бьют тревогу: если назначать томографию будут так же часто, то в будущем пять процентов всех случаев рака окажутся вызванными именно этой процедурой.

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naked-science.ru

К сожалению, исследователи никак не отразили в статье тот факт, что линейно-беспороговая гипотеза на сегодня не доказана. Кроме того, ее активно оспаривают. В последние годы показали, что и в момент формулирования этой гипотезы в прошлом веке ее создатель сознательно проигнорировал известные на тот момент научные факт, что ей противоречили.

Как не раз писал Naked Science, если бы она была верна, то люди, живущие в зонах с высоким радиационным фоном, болели бы раком чаще — как и космонавты или лица, подвергшиеся длительному облучению по ошибке. Например, так случилось бы и с тысячами жителей Тайваня, живших в домах, случайно загрязненных кобальтом-60.

График из научной работы по Тайваню. Вверху — смертность от рака на 100 тысяч человеко-лет среди тайваньцев в целом. Внизу — тот же показатель для того десятка тысяч, что жил в зараженных кобальтом квартирах. Видно, что для обычных граждан Тайваня эта вероятность со временем растет, как и по Земле в целом. Однако у тех, кто получил приличное облучение от кобальта-60, она со временем падает, ведя себя противоположным образом. Так, как она больше не вела себя нигде в мире / © W.L. Chen et al.

Но на практике люди в самых радиоактивных местах на Земле вроде иранского Рамсара болеют раком реже других. Космонавты делают это так же редко, как земные спортсмены, а упомянутые выше облученные жители Тайваня за период научных наблюдений умирали от рака в десятки раз реже, чем это происходило по популяции в целом.

На этих примерах многие ученые сделали выводы о полезной роли умеренных доз радиации на человека. По их мнению, облучение активирует иммунную реакцию организма на борьбу с раком, что и привело к пониженной смертности во время «тайваньского эксперимента» или у жителей города Рамсар.