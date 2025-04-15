Мнение: Русские дворники

Дефицит кадров делает своё дело — в профессию заманивают теперь по-взрослому, профессионально. Вот видео от лица молодого парня, называется «День из жизни дворника в Питере» (ссылка).

Первоисточника я не нашёл, так как телеграм-каналы, будь они неладны, считают цыганской доблестью воровать контент, не оставляя ссылок на оригинальные посты. Похожие локации, впрочем, есть на канале «Городское хозяйство Санкт-Петербурга» (ссылка, ссылка). Не удивлюсь, если эти посты — часть большой кампании по вербовке рыцарей метлы и лопаты. Возможно, именно поэтому телеграм-каналы и обрезали оригинальное видео — в конце могла быть ссылка на сайт коммунальщиков этого конкретного района или муниципалитета.

Если вам лень смотреть две минуты видео, то вот примерная текстовка. Повествование ведётся от лица молодого парня славянской внешности, на видео всё чисто, красиво и благополучно:

День из жизни дворника в Петербурге.

Я встаю в 6 утра, очень рано заправляю кровать. Умываюсь, чищу зубы и иду завтракать. На завтрак у меня сегодня сырники со сметаной и чай. Я обязательно плотно завтракаю, потому что у меня физическая работа на улице, мне нужно много энергии. В 6:45 одеваюсь и выхожу на работу.

На работу я иду пешком, так как работаю недалеко. Переодеваюсь и иду на планёрку. На планёрке нам объясняют, что к чему, где мы сегодня работаем.

Одеваюсь в форму, она очень удобная и тёплая, беру рабочий инвентарь (*лопату*), приступаю к работе (*чистит снег*). Сегодня убираемся на Приморской.

Ко мне подошла странная женщина, я сразу и не понял, чего она хочет. Сказала, что нас всех депортируют. Но куда, если я и так из России?

Мы убираем наледь, чистим дорожки, всё до первой ступеньки парадной. Всё, что внутри парадной, это уже ваша управляющая компания. Там мы не работаем, мы — городская служба.

Всё, время обеда. Оставляем инвентарь (*ставит лопату у стены*), и наконец-то иду обедать. Обед обычно в 12 и длится около часа. В управлении есть кухня и всё для удобного отдыха. Сегодня у нас блюдо ресторанного уровня, паста карбонара и салат «Цезарь» с креветками. Смотрим с коллегами телевизор. Можно даже полежать и вздремнуть, это не возбраняется. После чего я снова отправляюсь работать.

Работа физическая, она бывает очень тяжёлая, но когда немножко поработал, уже начинаешь привыкать. Работаю я обычно до 16 часов. Если совсем какой-то жёсткий снегопад, конечно, приходится работать дольше.

Уже почти 16 часов, осталось отправить отчёт, это быстро сделаю…

Живу я тоже на Васильевском острове, люблю прогуляться пешком (*виды церкви святого Михаила и прочие ухоженные места района*). Я снимаю квартиру, но многие получают жильё от работы. Чтобы его получить, нужно отработать 3 месяца. Я заканчиваю работу рано, так что у меня есть время учиться. Учусь онлайн, хочу стать фронтенд-разработчиком.

В среднем дворники у нас получают от 70 тысяч до 100 тысяч рублей, смотря чем занимаются. Но бывает премия и какие-то ещё надбавки. Можно работать больше и соответственно получать больше, но я хочу больше времени посвящать себе (*играет на компьютере*).

Спать ложусь рано, примерно в 21-22, потому что на следующий день рано вставать. Вот так выглядит (*обрезано*).

Я сейчас заглянул в вакансии — да, кажется, зарплаты реальные. Почему парень отказался от служебной квартиры, тоже понятно: потому что дворникам выдают не квартиры, а комнаты (ссылка). Может быть, что-то и приукрашивают, но в общем и в целом действительности, думаю, видео соответствует.

Забавное дело: когда я смотрю на окружающие меня петербургские городские пейзажи, я невольно вспоминаю свои ощущения начала нулевых и начала девяностых годов. Если бы мне тогда кто-нибудь показал бы современный Петербург, я решил бы, что это какая-то развитая капстрана, причём она настолько богата и благополучна, что мы такого уровня никогда не сможем достичь.

Поправьте меня, если я не прав, но мне кажется, что мы проделали за эти годы большой путь.