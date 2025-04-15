 

Лавров отказал Украине в праве на территориальную целостность и не забыл о евреях

15.04.2025, 16:10, Новости дня
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью изданию “Коммерсант” заявил, что, с российской точки зрения, Украина не имеет права на территориальную целостность. Чиновник, уже не раз выступавший с антисемитскими заявлениями, не смог обойти и еврейский вопрос.

“А почему надо обеспечивать территориальную целостность Украины, когда там правительство, которое не представляет ни Крым, ни Донбасс, ни Новороссию, да и не представляет целый ряд других территорий, которые пока остаются под контролем киевского нацистского режима?” – заявил министр.

По его словам, ООН ставит право наций на самоопределение выше права государств на территориальную целостность. “Ну разве Зеленский с его кликой представляют население юго-востока Украины? Да никогда, ни за что!” – заявил Лавров, особенно отметив что в поддержку территориальной целостности Украины выступает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Лавров обвинил Запад в лицемерии, отметив, что в украинском вопросе западные страны ведут себя прямо противоположно югославскому. Еще одним примером лицемерия российский чиновник считает отказ Германии приравнять статус переживших блокаду Ленинграда к статусу евреев, уцелевших при Холокосте.

Министр выразил недоумение тем, что пережившие блокаду евреи имеют этот статус, а остальные ленинградцы нет. “Как быть с теми, кто вместе с евреями в жутких условиях замерзал, детей своих возил по льду на санках… они выжили тоже, как евреи… Они не заслужили равного к себе отношения?” – спросил он.


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