Мнение: Подвиги Юденича и улица Колчака

1. На заглавной карте – район посёлка Дорожный в Гурьевском округе Калининградской области (ссылка). Посёлок небольшой, так что никто не помешал местным жителям назвать улицы, на которых они живут, в честь героев Гражданской войны.

И вот что я по этому поводу подумал. В крупных городах новые названия выбирают специальные топонимические комиссии. Вот я открыл, например, список с очередного заседания такой комиссии в одном из мегаполисов, и среди увековеченных лиц есть кто угодно, включая даже трёх классово-близких членам комиссии кинорежиссёров, но нет ни одного генерала Белой армии. Почему в Омске есть улица Ленина, но нет улицы Колчака, лично я совершенно не понимаю.



2. А вот разбор мифов об Александре Колчаке на Афтершоке. Почему-то именно Колчак вызывает у современных агитаторов особенную нелюбовь (ссылка):



Ложь № 1. Предал Императора

Колчак был единственным из представителей высшего командования, кто не подал Николаю II телеграммы с советом отречься.

Ложь № 2. Звание адмирала Колчак получил из рук Временного правительства, коему тоже присягнул на верность.

Колчак получил звание контр-адмирала в апреле 1916 года Высочайшим указом, а в июне стал вице-адмиралом и получил назначение командующим Черноморским флотом.

Колчак стал одним из немногих генералов и адмиралов, кто до конца остался верен присяге и не поддержал отречение Николая II. Телеграмму Временному правительству он послал с такой ремаркой: «команда и население просили меня послать от лица Черноморского флота приветствие новому правительству, что мною и исполнено».

Признал само Временное правительство только после того, как получил утвердительный ответ из Ставки Верховного главнокомандующего на свой прямой запрос.

Ложь № 3. Сбежал в Англию

Колчак покинул Севастополь летом 1917 года, когда взбунтовавшиеся матросы потребовали от него и всех офицеров сдать оружие. И Колчак снял и выбросил за борт наградную золотую георгиевскую саблю, а затем демонстративно сложил полномочия командующего флотом. После чего он был направлен Керенским во главе специальной морской миссии в США.

Ложь № 4. Английский шпион

Ложь состряпанная ещё в годы Гражданской войны, а ныне стараниями [блогеров] раздутая до «потрясающей» версии вербовки адмирала ещё в годы Первой мировой войны британской разведкой. Впрочем, в оправдание последней оба «историка» опять же не приводят ни одного документа, отделываясь многозначительным рефреном «как известно» (кому, когда и откуда?). Ни одного документа.

Ложь № 5. Англичане привели его к власти в Омске

Даже в Большой Советской энциклопедии писали, что «Колчак прибыл в Омск вместе с английским генералом Ноксом – главой британской военной миссии». Однако это ложь, Нокс в тот момент находился во Владивостоке. Создатель этой лжи – предавший и выдавший адмирала французский генерал Жанен, которому хотелось оправдаться от обвинений за свой низкий поступок, нарушивший слово офицера, и ради этого он придумал версию, согласно которой якобы Колчака поставили англичане (разделявшие эти обвинения), и они-то во всём виноваты. Вместе с тем, даже Жанен не говорил ни о какой вербовке Колчака англичанами. <…>

Ложь № 6. Марионетка Запада, хотел распродать Россию

Факт 1. Летом 1919 года армия Юденича наступала на Петроград, и Маннергейм предложил Юденичу военную помощь в обмен на признание независимости Финляндии. Он оказался единственным из руководителей отколовшихся от Российской империи национальных окраин, кто в Гражданскую предложил белым военную помощь. Финны могли выставить 25-30 тысяч штыков. У генерала Юденича, стоявшего в Царском Селе, было 18 тысяч солдат. И Маннергейм в ответ требовал не золота — признания независимости Финляндии. Юденич был согласен, Колчак — нет. Колчак, как Верховный правитель России, отказал. Среди белого руководства мнения по этому вопросу разделились, но Колчак категорически запретил Юденичу принимать помощь Маннергейма. После отказа Колчака финны остались нейтральными. Колчак был великодержавным патриотом, и на этот счет сохранились все документы, вся переписка. Все это известно и опубликовано.

Факт 2. Французский генерал Жанен предложил Колчаку передать золотой запас России под охрану союзникам. Напомню, что значительная часть этого запаса находилась у Колчака. И тогда Колчак сказал, что лучше отдаст золото большевикам, и оно останется в России, чем позволит союзникам охранять наше золото. Интересно, а могли бы ответить так большевики в аналогичной ситуации?

Факт 3. В сентябре 1919 года во Владивостоке случились беспорядки. Генерал Розанов ввёл дополнительные войска в город, что вызвало конфликт с японско-американским командованием, которое потребовало от генерала вывести все русские войска из Владивостока. Причём японско-американское командование пригрозило применить силу и требование сформулировало ультимативно. На это последовал очень жёсткий ответ Колчака, который издал приказ Розанову, опубликованный во всей белогвардейской прессе: войска не выводить, напомнить союзному командованию, что Владивосток – русская крепость, которую русские войска будут защищать. Такая твердость заставила союзников стушеваться, они быстро замяли вопрос, сказав, что их неправильно поняли.

Ложь №7. Защитник помещиков и капиталистов

Из переписки, документов правительства Колчака очевидно, что возрождать помещичье землевладение в полном объёме он не собирался и делал основную ставку на частное крестьянское, «фермерское» хозяйство. <…> Кроме того, в составе войск Колчака сражалось две исключительно рабочие дивизии ижевцев и воткинцев, о которых советская пропаганда предпочла забыть.

Добавлю от себя небольшое уточнение по последнему абзацу. Во-первых, к 1917 году около 90% пахотной земли уже находилось в собственности крестьян. Во-вторых, рабочие дивизии были только на стороне белых. На противной стороне рабочих дивизий не было.

3. Николай Юденич, другой известный лидер белых, был одним из самых выдающихся русских полководцев Первой мировой войны. На турецком фронте Первой мировой он одержал в 1916 году ряд убедительных побед, в результате которых наша армия заняла огромные территории. Телеграм-канал Хроники заката цивилизации пишет про взятие Юденичем города Эрзурума в восточной Турции (ссылка):

К концу 1915 года турки создали мощную оборонительную линию с опорой на город Эрзурум. Позиции проходили по горным грядам, на левом фланге упирались в Черное море, в районе Трапезунда, а на правом опорой была мощная крепость Баязет у границы с Персией. Для полной уверенности в тылах турки устроили геноцид армян. Недавно армянский, Эрзурум в 1915 году стал полностью турецким городом.

Туркам помогали немцы. Командование Тройственного союза было уверено, что линию обороны на Кавказе удалось стабилизировать и Османской империи ничто не угрожает. Англо-французские союзники уже решили эвакуировать экспедиционный корпус из Дарданелл. Это высвобождало значительные войска османов, которые они собирались перебросить на Кавказ. В ответ командующий Кавказским фронтом генерал Николай Юденич решил нанести удар. <…>

Взятие Эрзурума ломало всю линию обороны турок и открывало одновременно путь русской армии на восток, к долинам Анатолии и на юг, к Тигру и Евфрату. После падения Эрзурума дальнейшее сопротивление Османской империи был лишь вопросом времени. <…>

Для обеспечения наступления были сосредоточены значительные средства поддержки. 150 грузовых автомашин и 10 самолетов, что по тем временам представляло изрядную силу. Все войска были полностью пополнены, во фронтовых частях даже имелся сверхкомплект личного состава. Были сделаны значительные запасы боеприпасов и провизии. Солдатам выданы дополнительные пайки. Кавказская армия находилась в бодром состоянии духа и была уверена в победе.

Ставка Юденича на комплексную атаку полностью оправдалась. 7 января 1916 года после мощной артиллерийской подготовки Туркестанский корпус атаковал позиции турок. А 10 января началось всеобщее наступление. Основные силы всего за несколько дней полностью разбили турок и вышли в тыл Кеприкейской группе османских войск. Завязалось главное сражение операции – битва за Эрзурум.

Юденич приказал подтянуть к мощным укреплениям турок тяжелую артиллерию. 11 февраля после массированного обстрела русские войска пошли на штурм. Натиск был столь силен, что турецкой обороны хватило всего на несколько дней. Вскоре турки начали повально бежать с поля боя. С линии фронта сбежали даже немецкие военные советники. 16 февраля русская армия триумфально вступила в Эрзурум.

Это к вопросу подготовки ко Второй мировой. Сам Юденич был бы к 1941 году уже глубоким стариком, однако огромное количество талантливых солдат и офицеров, которые погибли в Гражданскую или вынуждены были бежать из России, могли бы усилить Красную армию…

С турками, разгромленными Юденичем, Ленин в 1920 году заключил союз, что привело к поражению Греции в войне с Турцией и к неприятным последствиям для православных греков и армян, проживавших ещё тогда на территории Малой Азии (ссылка). Турецкие власти Ленина обманули: 10 миллионов рублей золотом у него взяли, но коммунизм у себя строить не захотели. Излишне упоминать, что эти 10 миллионов золотом очень пригодились бы России во время голода 1921-1922 годов.