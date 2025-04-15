Генштаб ВСУ – сбиты 26 из 52 российских беспилотников

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 15 апреля 2025 года российские военные выпустили по Украине 52 БПЛА-камикадзе “Shahed-136/131” (“Герань-2/1”) и беспилотников-имитаторов других типов, а также баллистическую ракету “Искандер-М”.

Украинские ПВО перехватили 26 беспилотников, запущенных российскими военными. Еще 19 “шахеда” были локационно потеряны в регионах Украины без негативных последствий.

В результате российской атаки причинен ущерб в Сумской и Донецкой областях.