Рупор кремлевской пропаганды: Удар из Москва-Сити
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Управляемый (якобы) из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре
Подробности об ударе по объекту ВСУ в Часовом Яре дроном, который управлялся из Москвы:
Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".
Расчет БПЛА из бригады "Эспаньола", находившийся под Часовым Яром, подготовил дрон к вылету.
Дальше управлял беспилотником оператор БПЛА, находившийся в "Москва-Сити".
Дрон пролетел от точки взлета до цели более 11 км и успешно ее поразил.
Разработчики "Орбиты" рассказали РИА Новости (затем эту новость все РФ СМИ удалили), что новая система позволит наносить удары дронами, отдавая команды из любой точки мира.
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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