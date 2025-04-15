Рупор кремлевской пропаганды: Удар из Москва-Сити

Управляемый (якобы) из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре

Подробности об ударе по объекту ВСУ в Часовом Яре дроном, который управлялся из Москвы:

Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".

Расчет БПЛА из бригады "Эспаньола", находившийся под Часовым Яром, подготовил дрон к вылету.

Дальше управлял беспилотником оператор БПЛА, находившийся в "Москва-Сити".

Дрон пролетел от точки взлета до цели более 11 км и успешно ее поразил.

Разработчики "Орбиты" рассказали РИА Новости (затем эту новость все РФ СМИ удалили), что новая система позволит наносить удары дронами, отдавая команды из любой точки мира.

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Источник: Colonel Cassad

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