 

Рупор кремлевской пропаганды: Удар из Москва-Сити

15.04.2025, 12:00, Разное
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Управляемый (якобы) из Москвы ударный FPV-дрон впервые на сверхдальней дистанции поразил объект ВСУ в Часовом Яре

Подробности об ударе по объекту ВСУ в Часовом Яре дроном, который управлялся из Москвы:

Удар был нанесен FPV-дроном "Овод" с помощью новой системы управления "Орбита".
Расчет БПЛА из бригады "Эспаньола", находившийся под Часовым Яром, подготовил дрон к вылету.
Дальше управлял беспилотником оператор БПЛА, находившийся в "Москва-Сити".
Дрон пролетел от точки взлета до цели более 11 км и успешно ее поразил.
Разработчики "Орбиты" рассказали РИА Новости (затем эту новость все РФ СМИ удалили), что новая система позволит наносить удары дронами, отдавая команды из любой точки мира.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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