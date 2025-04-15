Олег Кашин объявил о планах стать первым скуфом в космосе

Признанный в России иностранным агентом журналист Олег Кашин на своём традиционном стриме объявил о старте международной акции «Скуфы правят миром».

В рамках масштабной кампании планируется создать в СМИ и Интернете положительный образ скуфидонов, провести между ними серию спортивных соревнований и организовать полёт на МКС.

– Зумеры и примкнувшие к ним альфа поливают скуфов помоями и всячески принижают наш вклад в мировую экономику и научно-технический прогресс. Настал момент исправить ситуацию, поэтому я будут первым скуфом в космосе, – сказал Кашин.

Основатель Space X Илон Маск в социальной сети X (бывший Twitter) поддержал акцию и пообещал отправить Кашина на МКС уже в 2026 году. Экспедиция продлится месяц, а свои стримы журналист сможет проводить ежедневно благодаря спутникам Starlink.

– Также я присоединюсь к инициативе создать привлекательный образ скуфов, к коим я отношу и себя. Моя социальная сеть, мои медиаресурсы в вашем распоряжении, мужчины. Вернём зумеров и остальных в стойло! – написал миллиардер.

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