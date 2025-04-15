Первый в мире 3D дисплей позволяет перемещать голограммы руками

Команда инженеров из Государственного университета Наварры разработала новый тип голографического дисплея. Это первое в мире устройство, которое обеспечивает физический контакт с голограммами без риска повреждения дисплея. Технология получила название «FlexiVol».

Почти все наиболее эффективные современные голограммы построены по принципу проекции изображения на диффузор. Это некая поверхность, которая колеблется с частотой до 3 тыс. раз в секунду, благодаря чему становится невидимой человеческому глазу. Мы видим лишь отраженный от нее свет, однако сам диффузор остается материальным объектом, потому попытка сунуть в голограмму палец может сломать дисплей или привести к травме.

Команда из Наварры пошла по пути создания диффузора из набора эластичных лент, которые в совокупности имитируют цельный объект. Они провели множество экспериментов по выбору материала, который должен был сочетать эластичность, способность сохранять исходную форму после воздействия и необходимые оптические свойства. Итог засекречен – новый голографический дисплей работает, но нкито не знает, из чего именно он сделан.

В тестах на взаимодействие с этой голограммой испытуемые уверенно «подхватывали» виртуальные объекты, подталкивали их в нужную сторону и перемещали по сложным траекториям. Метод взаимодействия примерно тот же, что и при работе с сенсорными экранами, он интуитивно понятен. Теперь команда работает над тем, чтобы улучшить контакт с голограммами при помощи добавления обратной тактильной связи.

Источник — Public University of Navarra