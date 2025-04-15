 

Первый в мире 3D дисплей позволяет перемещать голограммы руками

15.04.2025, 10:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Команда инженеров из Государственного университета Наварры разработала новый тип голографического дисплея. Это первое в мире устройство, которое обеспечивает физический контакт с голограммами без риска повреждения дисплея. Технология получила название «FlexiVol».

Почти все наиболее эффективные современные голограммы построены по принципу проекции изображения на диффузор. Это некая поверхность, которая колеблется с частотой до 3 тыс. раз в секунду, благодаря чему становится невидимой человеческому глазу. Мы видим лишь отраженный от нее свет, однако сам диффузор остается материальным объектом, потому попытка сунуть в голограмму палец может сломать дисплей или привести к травме.

Команда из Наварры пошла по пути создания диффузора из набора эластичных лент, которые в совокупности имитируют цельный объект. Они провели множество экспериментов по выбору материала, который должен был сочетать эластичность, способность сохранять исходную форму после воздействия и необходимые оптические свойства. Итог засекречен – новый голографический дисплей работает, но нкито не знает, из чего именно он сделан.

В тестах на взаимодействие с этой голограммой испытуемые уверенно «подхватывали» виртуальные объекты, подталкивали их в нужную сторону и перемещали по сложным траекториям. Метод взаимодействия примерно тот же, что и при работе с сенсорными экранами, он интуитивно понятен. Теперь команда работает над тем, чтобы улучшить контакт с голограммами при помощи добавления обратной тактильной связи.

Источник &#8212 Public University of Navarra


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Создан удобный инструмент для прогнозирования поломок оборудования

15.04 / Мнение «аналитика»: Об ошибке Трампа… Почему всё не так?

15.04 / Россиянам запретили употреблять на Пасху неосвящённые куличи

15.04 / Гормоны под контролем – исследователи рассказали, как сохранить здоровье эндокринной системы

15.04 / Ученые узнали, как именно рак лишает больных воли к жизни

15.04 / Одержимость деньгами связали с трудностями в общении

15.04 / Мнение «аналитика»: О смехе «Искандеров»… Кривой Рог, Сумы, далее …?

15.04 / Биологи обнаружили универсальные законы коллективного движения живых клеток

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Это война Байдена, не моя

15.04 / Разработан дешевый и эффективный материал для фильтрации газов и доставки лекарств

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика