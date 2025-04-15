Мнение «аналитика»: Об ошибке Трампа… Почему всё не так?

Я в этот раз коротенечко, ладно?

Американский президент Дональд #Трамп, безусловно, голова. Как инвестор инвестору — палец в рот я ему не положил бы. А в остальном, умнейшего ума человек. Титан #мысли прямо.

С одним маленьким изъяном…

Это как в русской народной призказке-пословице «…всё он делает не так».

Дональд Трамп берётся с наскока решить вопросы, требующие тщательной подготовки и долгой осады. И он занимается долгой осадой там, где нужен решительный натиск и быстрый штурм. Оттого и…

Согласны?

—

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках