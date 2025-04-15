Мнение «аналитика»: Об ошибке Трампа… Почему всё не так?
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Я в этот раз коротенечко, ладно?
Американский президент Дональд #Трамп, безусловно, голова. Как инвестор инвестору — палец в рот я ему не положил бы. А в остальном, умнейшего ума человек. Титан #мысли прямо.
С одним маленьким изъяном…
Это как в русской народной призказке-пословице «…всё он делает не так».
Дональд Трамп берётся с наскока решить вопросы, требующие тщательной подготовки и долгой осады. И он занимается долгой осадой там, где нужен решительный натиск и быстрый штурм. Оттого и…
Согласны?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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