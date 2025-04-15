 

Минобороны РФ – перехвачено 115 украинских БПЛА. Объявлено о гибели пожилой женщины в Курске

15.04.2025, 7:30, Новости дня
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Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 апреля над российской территорией были перехвачены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сообщается о перехвате 109 БПЛА над территорией Курской области, а также о перехватах над территорией Воронежской области, над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Российские СМИ сообщают, что в Курсе во время отражения атаки БПЛА погибла 85-летняя женщина, пострадали девять человек. Местными властями объявлено, что получили повреждения десятки автомобилей, в том числе 11 машин скорой помощи. Возникли пожары. Из сообщений неясно, идет ли речь об ущербе в результате поражения беспилотниками заранее намеченных целей или о последствиях действий российских ПВО. Так или иначе, речь идет о массированной атаке ВСУ на Курск.


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