Минобороны РФ – перехвачено 115 украинских БПЛА. Объявлено о гибели пожилой женщины в Курске

Министерство обороны РФ заявляет, что в ночь на 15 апреля над российской территорией были перехвачены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Сообщается о перехвате 109 БПЛА над территорией Курской области, а также о перехватах над территорией Воронежской области, над территориями Московского региона, Брянской и Орловской областей.

Российские СМИ сообщают, что в Курсе во время отражения атаки БПЛА погибла 85-летняя женщина, пострадали девять человек. Местными властями объявлено, что получили повреждения десятки автомобилей, в том числе 11 машин скорой помощи. Возникли пожары. Из сообщений неясно, идет ли речь об ущербе в результате поражения беспилотниками заранее намеченных целей или о последствиях действий российских ПВО. Так или иначе, речь идет о массированной атаке ВСУ на Курск.