Одержимость деньгами связали с трудностями в общении

Предыдущие исследования неоднократно обращали внимание на то, как деньги воздействуют на эмоциональное состояние людей. Например, согласно одной из работ, материальное благополучие сильнее влияет на уровень счастья, чем предполагалось. Однако другой опрос показал, что для молодых людей наиболее значимый фактор счастья — гармоничные дружеские отношения.

Международная команда ученых из США и Китая рассмотрели, как одержимость деньгами сказывается на социальных навыках людей и их удовлетворенности супружеской жизнью. Результаты исследования появились в Journal of Social and Personal Relationships.

Авторы публикации проанализировали данные 1153 пары людей, состоявших в браке около восьми лет. В каждой паре оба партнера заполнили подробный опросник, который позволил оценить их представления о финансовом благополучии и то, насколько они довольны своими отношениями.

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Участников исследования просили ответить, в какой степени им близок каждый из четырех типов поведения:

1. Избегание денег (восприятие денег как негативного или морально подозрительного явления).

2. Сосредоточенность на деньгах (вера в то, что деньги приносят счастье, и желание получать их больше).

3. Определение статуса по количеству денег (склонность связывать деньги с самооценкой и социальным положением).

4. Конфиденциальность в отношении денег (убеждение, что информация о финансовом положении должна оставаться в тайне).

Кроме того, исследователи изучили, как часто пары спорили о деньгах и насколько продуктивно, по их собственному мнению, общались на эту тему. Отдельный блок вопросов был посвящен общей удовлетворенности браком.

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Когда оба супруга были одержимы деньгами, считая, что в финансовом благополучии кроется ключ к счастью, качество коммуникации по этой теме у них, как правило, оказывалось ниже. Этот фактор, в свою очередь, негативно влиял на степень удовлетворенности отношениями.

«Люди, сосредоточенные на деньгах, как правило, никогда не бывают довольны тем, что у них есть, и хотят все больше и больше денег. Другими словами, они в высшей степени материалистичны», — пояснили авторы статьи.

Обсуждение финансовых вопросов было тесно связано с удовлетворенностью отношениями как у мужей, так и у жен. Эта закономерность сохранялась и с учетом других факторов: дохода, образования, количества детей и продолжительности рабочего дня. По словам ученых, исследование подчеркивает важность разговоров на тему денег в формировании отношения партнеров друг к другу.