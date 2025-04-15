Мнение «аналитика»: О смехе «Искандеров»… Кривой Рог, Сумы, далее — ?

Не скажу, что удары по «совещаниям военных» — это вообще нечто новенькое. Была Винница, был Чернигов, был Краматорск, были другие города, где через минуты прилётов громко и с плачем показывали тела погибших горожан, а спустя часы тайком хоронили военных. И не обо всех публиковали некрологи.

Но сейчас заметно возросла частота подобных ударов, а их медийная компонента также заметно усилилась.

Возможно… это говорит о новом тренде. Например, «кто-то главный» в преддверии уже неизбежных мирных переговоров под давлением решил «сгорел сарай — гори и хата!». После чего взялся всеми способами «снижать кадровый потенциал» армии противника. Любой ценой. Не считаясь с издержками и потерями.

Есть, конечно, и альтернативная гипотеза. Мол, «кто-то главный», но другой, решил оспорить неизбежность мирных переговоров и любой ценой их избежать. А что может быть лучше демонизации противной стороны?

Вот что обращает на себя внимание.

1. Военные стали кучно собираться на центральных улицах, днём, не таясь. Словно они неуязвимы перед баллистикой.

2. Каждая такая секретная «сходка» только что в СМИ не анонсировалась, а так о ней «все знали».

3. Каждый раз не предпринималось ничего, чтобы обезопасить мирное население в районе.

4. Каждый раз не срабатывала никакая воздушная тревога.

5. Каждый раз погибали дети, «случайно» бывшие рядом.

Нет-нет, никаких намёков на «сами себя обстреляли». МО РФ каждый раз честно сообщало об ударах по месту совещания военных. Но вот откуда они узнавали о таких сверхсекретных совещаниях — вопрос.

А второй вопрос — действительно ли проходили эти совещания, либо же СБУ аккуратно скармливала «дезу» в обоих случаях.

Кстати, каждый удар баллистикой — это ведь не просто «агент Микола» позвонил в российский Генштаб:

— Алё, Валера, у нас тут «сходка», направь срочно пару «Искандеров» по координатам!

Это сложная и рискованная работа агентурной, технической, воздушно-космической и др. видов разведки. И это не менее сложная цепочка проверок и согласований. С кондачка ничего здесьне бывает.

А раз так, может, это всё — результат сложной оперативной игры противника?

И цель её тоже вполне понятна?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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