 

Рупор кремлевской пропаганды: Это война Байдена, не моя

15.04.2025, 2:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в том, что война на Украине началась из-за них.

«Война между Россией и Украиной – это война Байдена, не моя. Я не имел никакого отношения к этой войне, но сейчас прилагаю усилия, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и Лживый Джо Байден сделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это – и быстро» (с) Трамп

С одной стороны да, Байден и Зеленский сознательно развязали войну в 2022-м году, но Трамп лукавит, когда говорит, что он не причем.
При Трампе в 2017-2020 годах продолжалось вооружение Украины, переговоры по линии Волкер-Сурков фактически профанировались, а на развитие нацизма на Украине Трамп прекрасно закрывал глаза, хотя он был очевиден и при Порошенко. Также Трамп фактически закрывал глаза на саботаж и срыв Минских соглашений Германией и Францией, которые использовали их для подготовки Украины к войне против России.

Так что рассказы Трампа, что он не имеет к этой войне никакого отношения – жалкое вранье. Просто его ответственность несколько меньше, чем у Байдена и Зеленского.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.04 / Рупор кремлевской пропаганды: Суд Екатеринбурга закрыл фонд Ройзмана

15.04 / Одержимость деньгами связали с трудностями в общении

15.04 / Мнение «аналитика»: О смехе «Искандеров»… Кривой Рог, Сумы, далее — ?

15.04 / Биологи обнаружили универсальные законы коллективного движения живых клеток

15.04 / Разработан дешевый и эффективный материал для фильтрации газов и доставки лекарств

15.04 / Почему зимой бывают грозы и как правильно прятаться от шаровой молнии: ученые рассказали все, что нужно знать о грозе

15.04 / Мнение «аналитика»: О слезинке ребёнка… Наивный вопрос, да?

14.04 / Московские психологи рассказали, как повысить безопасность полетов на самолете

14.04 / Мнение «аналитика»: О земельном вопросе… Всему голова?

14.04 / Математики из Нижнего Новгорода доказали существование устойчивого хаоса в сложных системах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика