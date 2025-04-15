Рупор кремлевской пропаганды: Это война Байдена, не моя

Трамп обвинил Байдена и Зеленского в том, что война на Украине началась из-за них.

«Война между Россией и Украиной – это война Байдена, не моя. Я не имел никакого отношения к этой войне, но сейчас прилагаю усилия, чтобы остановить смерть и разрушения. Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, этой ужасной войны никогда бы не произошло. Президент Зеленский и Лживый Джо Байден сделали ужасную работу, позволив начаться этой трагедии. Существовало множество способов её предотвратить. Но это уже в прошлом. Сейчас нужно остановить это – и быстро» (с) Трамп

С одной стороны да, Байден и Зеленский сознательно развязали войну в 2022-м году, но Трамп лукавит, когда говорит, что он не причем.

При Трампе в 2017-2020 годах продолжалось вооружение Украины, переговоры по линии Волкер-Сурков фактически профанировались, а на развитие нацизма на Украине Трамп прекрасно закрывал глаза, хотя он был очевиден и при Порошенко. Также Трамп фактически закрывал глаза на саботаж и срыв Минских соглашений Германией и Францией, которые использовали их для подготовки Украины к войне против России.

Так что рассказы Трампа, что он не имеет к этой войне никакого отношения – жалкое вранье. Просто его ответственность несколько меньше, чем у Байдена и Зеленского.

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Источник: Colonel Cassad

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