Мнение «аналитика»: О слезинке ребёнка… Наивный вопрос, да?

Вот в чём ещё «одиннародство» проявляется выпукло.

В остром разрыве между декларируемым и реальным. Солдат-защитник с девочкой на плече хорош для Трептов-парка. По правде жизни — несмотря на все свидетельства, что конкретно этот памятник «основан на реальных событиях», — всё иначе.

И это вызывает жуткую бо-о-оль.

Как заметил один беглый из Одессы политолог, «трагедии в Кривом Роге и в Сумах в очередной раз показали одну простую вещь, которую многие почему-то до сих пор так и не уразумели… Военным любой страны в общем и целом “наплевать”, что будет с гражданскими. Причём даже с гражданскими своей собственной страны, уж не говоря о гражданских противника».

Почему не уразумели, понятно. Даже объяснять не нужно.

И никто из людей в погонах не будет колебаться, если вдруг «законная военная цель» окажется за «живым щитом», даже целиком из невинных детишек. Команда. Кнопка. Залп!

Но вот что нуждается в объяснениях. Почему люди военные, даже хорошо зная образ мышления противной стороны, вообще не стараются избегать ситуаций, когда собственное население становится «живым щитом»? Они же понимают, что рука на той стороне ни разу не дрогнет?

А если всё знают и всё понимают, то почему уже четвёртый год кряду — одно и то же?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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