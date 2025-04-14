Мнение «аналитика»: О земельном вопросе… Всему голова?

И когда «наивно» задают вопрос: у России, что своей земли мало?

Просто посмотрите на эту картинку. Ещё и ещё раз.

Против правды не попрёшь.

Именно пахотной земли — мало.

А если к этому прибавить скудные почвы и суровый климат?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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