Мнение «аналитика»: О земельном вопросе… Всему голова?
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И когда «наивно» задают вопрос: у России, что своей земли мало?
Просто посмотрите на эту картинку. Ещё и ещё раз.
Против правды не попрёшь.
Именно пахотной земли — мало.
А если к этому прибавить скудные почвы и суровый климат?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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