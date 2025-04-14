Рупор кремлевской пропаганды: О ситуации с кораблем “Космонавт Виктор Пацаев”

О ситуации с кораблем "Космонавт Виктор Пацаев"

О "Пацаеве", о его судьбе и о людях, причастных к его судьбе, я уже много говорил и писал. И многое из сказанного и написанного сохранено на сайте НИС КВП – http://niskvp.ru Рекомендую ознакомиться со всеми его разделами.

1. О судьбе "Пацаева".

Она непростая и happy end в истории судна ещё не наступил.

То, что было до 2020 года я кратко изложил на сайте "Военное обозрение" – http://niskvp.ru/index.php/spasti-patsaeva/sobstvennye-publikatsii/283-statya-dlya-portala-voennoe-obozrenie

После того, как в 2020-м Минобороны пошло на попятную (см. статью), будущее судна зависло в неизвестности.

Но в 2021-м дело неожиданно разрешилось счастливым образом: губернатор Калининградской области А.А.Алиханов принял решение принять судно из Роскосмоса в ведение области, в оперативное управление Калининградскому областному историко-художественному музею. При этом Музей Мирового океана получил возможность восстановить на борту "Пацаева" свои экспозиции, посвящённые В.И.Пацаеву, космонавтике и нашему флоту, а главное – открыть доступ пока в две из множества лабораторий, в которых установлено специальное радиотехническое оборудование для приёма и обработки телеметрии и для поддержания связи ЦУПа с пилотируемыми КА.

2. О людях.

На пути "Пацаева" они разные были. И лживые, и правдивые. И бескорыстные, и наоборот.

Лживых, корыстных и просто равнодушных людей на пути "Пацаева" было немало.

Нечего хорошего не могу сказать про руководство Роскосмоса, которое отнеслось к судну чисто потребительски: пока оно работает – оно нужно, перестало работать – до него нет дела. И неважно, что "Пацаев" – единственное уцелевшее судно из тех, что работали по космическим программам и достойное стать первым в мире (а это действительно так!) музеем флота космической службы. От продажи на слом "Пацаева" спас лишь статус Объекта культурного наследия народов России федерального значения, в 2016-м выбитый ветеранами при содействии Музея Мирового океана, Калининград.

Ничего хорошего не могу сказать о тех высоких военных чиновниках (Картаполов, Герасимов, Шойгу и проч.), которые много чего обещали в деле сохранения "Пацаева" в качестве музейного судна в кронштадтском парке "Патриот". Нас хвалили "за проявленный патриотизм", долго морочили голову и в конце концов отказались от своих обещаний. Причём тут Минобороны? Так ведь весь флот космической службы хотя и носил вымпел АН СССР, по факту являлся в/ч 26179, иначе – 9-й Отдельный морской командно-измерительный комплекс (9 ОМКИК) в составе Командно-измерительного комплекса, подчинённого Главному управлению космических средств Министерства Обороны СССР.

Были и такие, что под вывеской "Меценатов России", собирались, по всей видимости, устроить на "Пацаеве" гостиничный бизнес. (Вспомнилась пьянка на "Авроре")

К людям, которые бескорыстно и честно стремились сохранить судно в качестве памятника и музея могу отнести многих.

В первую очередь – Светлану Геннадьевну Сивкову, основателя и Гендиректора Музея Мирового океана. Это – ветераны-энтузиасты, которые в меру своих возможностей долбили руководителей Роскосмоса, Минобороны, Правительство и Президента своими требованиями. Это – Светлана Викторовна Пацаева, дочь героя-космонавта. Нам удалось наладить тесное взаимодействие, и координацию совместных усилий. Нам помогали многие неравнодушные люди: наши друзья-ветераны с кораблей измерительного комплекса, депутаты Госдумы, журналисты из СМИ и ТВ.

Ветераны поддерживают постоянный контакт с Музеем, с его руководством и сотрудниками. Мы каждый год посещаем "Пацаев", участвуем в торжественных мероприятиях, делимся информацией с экскурсоводами. Мы понимаем, что сейчас наступили трудные времена, что на самое необходимое сейчас "Пацаеву" – на докование и ремонт – финансирования не хватает. Но мы не опускаем руки и надеемся на лучшее.

Наша цель: "Пацаев" должен стать Музеем флота космической службы. Он – наша память о многих годах работы в Океане. Мы хотим эту память сохранить.

Владимир Прощенко

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С уважением.

Курочкин Анатолий Михайлович, (Klim_33)

председатель Союза ветеранов кораблей измерительного комплекса имени адмирала Ю.И.Максюты.

PS. Судно безусловно необходимо сохранять, как памятник целой эпохи отечественного космоса и отечественного флота.

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Источник: Colonel Cassad

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