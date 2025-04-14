Трамп пригрозил Ирану ударами по ядерным объектам

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ход переговоров с Ираном, заявив, что “США готовы действовать жестко” в случае, если Тегеран не откажется от ядерного оружия. Об этом он заявил журналистам перед встречей с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

“Все очень просто. У них не может быть ядерного оружия. И они должны действовать быстро на переговорах, потому что они близки к тому, чтобы получить ядерное оружие, но его у них не будет”, – заявил Трамп и добавил: “Если нам придется предпринять очень жесткие шаги, мы это сделаем”.

На вопрос журналистов, подразумевает ли это, что США готовы нанести удары по ядерным объектам Ирана, он ответил: “Конечно”.

Трамп высказал опасение, что Иран пытается тянуть время: “Я думаю, они нас обманывают, потому что привыкли иметь дело с глупцами в нашей стране”.