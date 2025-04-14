 

Главлит больше не будет рассматривать тексты песен на иностранных языках

14.04.2025, 19:33, Разное
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Департамент министерства культуры России по делам литературы, музыки и телевещания, зачастую именуемый «по старинке» Главлитом, больше не будет принимать на рассмотрение тексты песен, написанные на иностранных языках.

Это означает, что музыкальные коллективы не смогут исполнять новые англоязычные песни – им придётся перейти на русский язык или официальные языки субъектов Российской Федерации.

Изменения связаны с необходимостью «поддержки и популяризации русского языка», а также «защиты морально-нравственного облика подрастающего поколения». При этом песни, которые будут залитованы на языках субъектов РФ, разрешат публично исполнять только в пределах этих регионов.

Решение Минкульта вызвало резкую критику со стороны музыкальных продюсеров и самих артистов – целому пласту российских групп теперь придётся ориентироваться на зарубежные рынки.

– Вся надежда на Еврейскую автономную область – местное руководство, что называется, подсуетилось, и планирует уже летом признать английский язык официальным, – рассказывает один из продюсеров. – Власти ЕАО рассчитывают, что группы будут литовать тексты у них и концерты тоже давать у них, а это рост туризма.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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