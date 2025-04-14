Мнение: Провал демографической политики в Венгрии, 44-летняя молодёжь в России и падение детности в Африки

1. Чтобы поднять рождаемость – нужно просто дать народу больше денег, гласит самая популярная среди нашего населения теория решения демографической проблемы. Это, разумеется, не работает. Российское государство тратит деньги на «детские» льготы и пособия, однако рождаемость только падает. Не работает это и в других странах — в Венгрии, например, которая решила потратить исправление демографии особенно много денег. Как пишет Историк-алкоголик, в Венгрии реализовали буквально все блогерские хотелки (ссылка):



— крупные единоразовые выплаты за рождение ребенка,

— высокие детские пособия и декретные выплаты (70% от зарплаты +140% от минимальной оплаты труда),

— в некоторых случаях пособия выплачиваются до 8-летнего возраста ребёнка,

— дополнительные дни к отпуску,

— ранний выход на пенсию,

— налоговые льготы,

— льготные ипотеки,

— льготные автокредиты,

— субсидии на индивидуальное жилищное строительство,

— программы профессиональной переподготовки женщин, вышедших из декретного отпуска,

— надбавки к пенсионным выплатам бабушкам и дедушкам, которые соглашаются сидеть с внуками, пока родители работают,

— отдельное пособие молодожёнам в течение двух лет после заключения брака,

Всё это, разумеется, не работает — Венгрия вымирает. Причина в том, что повышать рождаемость через раздачу пособий — это как лечить сифилис аспирином. Аспирин может временно притупить неприятные симптомы, однако вскоре болезнь продолжит своё развитие. При этом если увеличивать дозу аспирина — есть по 2 таблетки в день, по 5 таблеток, даже по 10 таблеток в день, будет только хуже, так как сифилис продолжит развитие, а организм получит ещё дополнительное отравление аспирином.

Но блогерам, ориентированным на широкие народные массы, это не объяснить. Они так и будут требовать, чтобы пациенту давали больше аспирина, полностью игнорируя печальный опыт своей страны и всех остальных государств.

2. Минздрав предложил повысить возраст молодёжи с 35 до 44 лет (ссылка). Полагаю, идея в том, чтобы сорокалетние могли участвовать во всяких программах для молодёжи: к примеру, получать субсидию на жильё по программе «молодая семья». Что более важно для политиков, сдвиг молодёжного возраста увеличивает кормовую базу для комсомольских вожаков, которые возглавляют разнообразные молодёжные движения — спортивные, военные, волонтёрские и так далее. Полагаю, именно эта братия и лоббирует сейчас идею называть юношами «скуфов», то есть лысеющих пузатых мужиков с явной сединой в волосах. Весёлое будет зрелище, когда эти ребята наденут шорты, повяжут скаутские галстуки и пойдут колонной — с горнами и барабанами…

Малоизвестный факт: до изобретения контрацептивов рождаемость неосознанно регулировали, двигая средний возраст вступления в брак. В некоторых странах девушки выходили замуж в 12 лет, в других — в 30 лет, причём от века к веку традиции могли сильно меняться. Это видно хотя бы из романов: к примеру, итальянке Джульетте было 13, а англичанке Маргарет Тревеньон — 25.

Понятно, что чем позже девушка надевает свадебную фату, тем меньше в среднем у неё будет детей, поэтому темпы размножения в странах с поздними браками были ниже, и это имело далеко идущие последствия для государства: экономические и политические. С одной стороны, много детей — это бедность и голод. С другой стороны, много детей — это много рабочих рук, много солдат и много колонистов.

В 21-м веке, однако, мы уже сдвинули ползунок в красную зону — средний возраст вступления в брак столь высок, что уровень рождаемости пора уже переименовывать в уровень вымирания. Если государство хочет всерьёз решать демографическую проблему, то государству надо внушать гражданам, что они могут опоздать: что 22 года — это уже старая дева, а 27 лет — это неудачник, который настолько безнадёжен, что не смог даже обзавестись семьёй.

Звучит очень грубо, не правда ли? Хочется возразить и оспорить, даже освистать. И это, коллеги, причина, по которой мы очень навряд ли услышим что-то подобное от крупных политиков. Добровольно подвергаться масштабной травле никому не хочется.

3. Denalt приводит прогноз рождаемости по странам мира к 2050 году согласно данным американского института IHME. Согласно этому прогнозу практически во всём мире суммарный коэффициент рождаемости (СКР) упадёт ниже уровня простого воспроизводства населения (2,1 ребёнка на женщину). Это произойдёт не только в немногих пока ещё не вымирающих странах Евразии и Америки, но даже и в большинстве стран Африки (ссылка, карта).

Тут нужно ещё учитывать, что во многих странах Африки южнее Сахары сохраняется очень высокая смертность. Соответственно, и для простого воспроизводства населения там нужен показатель СКР не 2,1, а повыше, ближе к 2,5. С учётом этого, не исключено, что к середине века на планете будут размножаться только Нигер и Сомали.

Впрочем, это если верить прогнозу IHME – организации, которая была основана фондом Билла и Мелинды Гейтс. Верить этому прогнозу нельзя по двум причинам. Во-первых, Билл Гейтс регулярно возмущается «перенаселением» планеты (ссылка), поэтому аналитики фонда, чтобы сделать патрону приятное, могут завысить темпы рождаемости: дескать, да, население всё ещё растёт, надо продолжать борьбу против перенаселения.

Во-вторых, подобные прогнозы почти всегда предполагают, что ситуация будет стабильной, тогда как мы наблюдаем сейчас резкое падение рождаемости повсюду. Поэтому я не удивлюсь, если рождаемость будет падать значительно быстрее, и к 2050 году вымирание будет уже стремительным.