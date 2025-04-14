 

Раскрыты характеристики российского электробайка «Арктур»

14.04.2025, 17:55, Разное
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Недавно представители зеленоградского мотозавода «Русь» предварительно анонсировали новый электробайк «Арктур», но тогда его характеристики не были названы. Зато об этом вчера рассказали авторы одного из Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники среди разработчиков.

Как уточняется, «Арктур» будет оснащен электродвигателем и тяговой батареей родом из Поднебесной, а рама, декоративные внешние панели, а также контроллер будут изготавливаться в России.

Мощность электромотора составит 10 кВт или 13,6 л.с. (пиковая — 20 кВт и 27 л.с.). При этом динамика байка вызывает вопросы — при такой достаточно небольшой мощности двигателя стоит учитывать немалый вес аккумулятора.

При этом говорится о том, что «Арктур» сможет развивать максимальную скорость в 140 км/ч, одного заряда батареи хватит на 120 км движения, а ценник на электробайк превысит 1 млн рублей.

Что любопытно, мотозаводом «Русь» еще не приняты довольно принципиальные решения — какими будут тип привода (цепной или ременный) и вид задней подвески (маятниковая или консольная).


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