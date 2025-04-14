Раскрыты характеристики российского электробайка «Арктур»

Недавно представители зеленоградского мотозавода «Русь» предварительно анонсировали новый электробайк «Арктур», но тогда его характеристики не были названы. Зато об этом вчера рассказали авторы одного из Telegram-каналов, ссылаясь на собственные источники среди разработчиков.

Как уточняется, «Арктур» будет оснащен электродвигателем и тяговой батареей родом из Поднебесной, а рама, декоративные внешние панели, а также контроллер будут изготавливаться в России.

Мощность электромотора составит 10 кВт или 13,6 л.с. (пиковая — 20 кВт и 27 л.с.). При этом динамика байка вызывает вопросы — при такой достаточно небольшой мощности двигателя стоит учитывать немалый вес аккумулятора.

При этом говорится о том, что «Арктур» сможет развивать максимальную скорость в 140 км/ч, одного заряда батареи хватит на 120 км движения, а ценник на электробайк превысит 1 млн рублей.

Что любопытно, мотозаводом «Русь» еще не приняты довольно принципиальные решения — какими будут тип привода (цепной или ременный) и вид задней подвески (маятниковая или консольная).