Утренний свет избавил от усталости при пробуждении

Имитация естественного освещения помогает быстро проснуться: сонливость после подъема снижается, выяснили ученые из Научно-исследовательского института спорта (Великобритания). А по данным психологов из Болонского университета (Италия), у подростков это улучшает внимание.

Однако искусственный свет, даже если он качественно имитирует естественный, все же полностью заменить его не может, считают ученые из Осакского университета (Япония): ритмы «сон — бодрствование» формировались и развивались в естественной среде. Кроме того, бытовые источники света, имитирующие «нормальное» освещение, как правило, располагаются на прикроватной тумбочке, и непроизвольные движения человека во сне могут повлиять на стабильность результатов.

Поэтому специалисты решили понять, можно ли, используя устройства для автоматического распахивания штор в определенное время, добиться какого-либо эффекта. В эксперименте участвовали 19 студентов университета в возрасте 20-30 лет (девять из них — девушки), которые обычно ложились в 23:00-01:00 и вставали не позднее 09:00.

Никаких проблем со сном у испытуемых не было. Участникам не раскрыли суть эксперимента, а лишь предупредили, что интенсивность освещения будет изменяться.

Исследования провели в лаборатории Осакского университета. Благодаря ее расположению на окраине города искусственное освещение из окон было минимальным. Эксперимент начался 21 декабря 2023 года и закончился 4 февраля 2024-го.

Используя светозащитные шторы в спальне и моторизированные механизмы, исследователи поднимали их за 20 минут до пробуждения либо с рассветом или не делали ничего. После каждого сеанса степень сонливости, показатели активности, устойчивости внимания и усталости измеряли с помощью электрокардиограммы и электроэнцефалограммы.

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У мужчин, которые набрали все пять баллов по качеству сна, продолжительность жизни оказалась больше почти на пять лет, а у женщин — на 2,4 года.

naked-science.ru

Кроме того, исследователи опросили каждого участника и использовали специальные тесты, чтобы оценить их субъективные ощущения. В частности, испытуемым предлагали оценить свое состояние, отвечая на вопрос: «Насколько вы сейчас чувствуете себя бодро или сонливо?» (по девятибалльной шкале).

Наиболее эффективным методом улучшения качества сна и снижения утренней усталости и разбитости оказался первый, когда шторы поднимали за 20 минут до подъема. Анализ показал: степень сонливости после пробуждения в этом случае составляла в среднем 3,45 балла, во втором и третьем — 4,05 и 5,78 соответственно. Выводы ученые изложили в публикации для журнала Building and Environment.

Тем не менее исследователи подчеркнули, что к интерпретации результатов стоит подходить осторожно. Линейная корреляция может быть связана в первую очередь с тем, что в третьем случае освещение полностью отсутствовало. Для дальнейшего изучения феномена требуется больше данных и анализ, сгруппированный по условиям освещения.