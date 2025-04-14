Мнение: Ухоженная и возделанная Россия, беспилотники на русских дорогах и устаревший мем о нефтяной игле

1. Глеб Архангельский, главный специалист по тайм-менеджменту в России, пишет об импровизированных экскурсиях на личном авто по Ставропольскому и Краснодарскому краям. Никаких следов разрухи он там не нашёл. Цитирую (ссылка):



Абсолютно все вокруг ухожено, возделано, вспахано, засеяно, вылизано, вычищено. Даже вокруг столбов ЛЭП на полях каждый клочок земли вовлечен в оборот, я не представляю какими виртуозами должны быть трактористы, чтобы это делать. Защитные лесополосы явно поддерживаются в порядке. В деревнях новые дома, новые заборы, новые машины. На рекламных щитах у дорог сплошные комбикорма, сельхозоборудование и т.п.

Много новых сельхозпроизводственных сооружений (элеваторы и т.п.), советские тоже в работе, не стоят заброшкой.

Может быть, конечно, где-то запустение и можно найти, однако, насколько мне известно, всё, что хоть как-то связано с сельским хозяйством, у нас на подъёме. К примеру, Genby пишет, что объёмы производства комбикормов в России выросли за путинское время в 4-5 раз (ссылка).

2. Роботы тем временем осваивают всё новые дороги России. На этот раз их допустили к поездкам на ЦКАД, кольцевой дороге вокруг Москвы (ссылка 1, ссылка 2).

Беспилотные комбайны вообще уже стали обыденностью: у меня нет статистики, но я не удивлюсь, если беспилотных комбайнов уже больше, чем обычных.

Явочным порядком мы идём к будущему из советской научной фантастики: всё чисто, благоустроено, «вкалывают роботы, счастлив человек».

3. Экономика России сильна, падение цен на нефть оказалось неспособно на неё серьёзно повлиять, с сожалением пишет американское агентство Блумберг (ссылка):

Недавнее падение цен на нефть не станет переломным моментом для способности России финансировать свою военную машину, поскольку растущие доходы от неэнергетических секторов и резервы на чёрный день помогают компенсировать потери. <…>

Хотя российский Фонд национального благосостояния сократился с начала вторжения, его средств всё ещё достаточно, чтобы компенсировать недостаток доходов от продажи нефти в течение следующих 18-24 месяцев, если российская нефть будет стоить около 50 долларов за баррель, согласно оценкам Bloomberg Economics. Этого времени вполне достаточно для восстановления сырьевых рынков, что делает маловероятным сокращение военных расходов в ближайшее время.

Россия уже давно использует так называемое бюджетное правило в качестве своеобразной страховки от падения цен на нефть. Этот механизм позволяет государству перечислять излишки доходов от продажи энергоносителей в национальный фонд, когда российская нефть стоит более 60 долларов за баррель. Накопленные средства затем помогают компенсировать снижение цен на нефть. <…>

Доходы от нефти и газа составляют 30 % от общего дохода России, и, по оценкам Bloomberg Economics, их роль в бюджете может ещё больше снизиться и составить около 25 % в 2025 году. В то же время доходы от неэнергетических секторов росли быстрее, чем прогнозировалось.

В марте профицит бюджета России составил около 500 миллиардов рублей, несмотря на 17-процентное падение нефтяных доходов.

Да, наша экономика сильно зависит от экспорта нефти и газа это факт. Однако Россия имеет огромный внутренней рынок и четвёртую экономику мира. Кроме собственно нефти мы производим также еду, оружие, мирный атом и много чего ещё. Это позволяет нам смотреть на внешние штормы с большим спокойствием: даже в очень неблагоприятных условиях экономика России всё ещё работает в плюс.