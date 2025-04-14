Прокуратура РФ просит для Шляфмана 14 лет колонии, его обвиняют в убийстве певца Талькова

Государственный обвинитель запросил наказание в виде 14 лет колонии строгого режима для Валерия Шляфмана, заочно обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова в октябре 1991 года, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Адвокат просил обвиняемого оправдать.

В 2022 году Следственный комитет в Санкт-Петербурге обратился к компетентным органам Израиля по поводу выдачи РФ бывшего музыкального менеджера Валерия Шляфмана, обвиняемого в убийстве певца Игоря Талькова. Об этом агентству “Интерфакс” тогда сообщал руководитель 2-го следственного отдела 1-го управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СКР по Петербургу Антон Брейдо.

Фигуранту инкриминированы преступления по ст.15, п.”д” ст.102, п.”д” ст.102 УК РСФСР (убийство, покушение на убийство, совершенное способом, опасным для жизни).

Игорь Тальков был убит 6 октября 1991 года в спортивно-концертном комплексе “Юбилейный” в Санкт-Петербурге в ходе конфликта с Игорем Малаховым, который тогда был директором певицы Азизы. Первоначально в убийстве обвинялся Малахов, но затем российские правоохранительные органы сочли, что выстрел, убивший певца, сделал Шляфман. Следствие полагает, что Малахов, вооруженный револьвером “Наган” с боевыми патронами, спровоцировал конфликт с Тальковым и его директором Шляфманом из-за очередности выступлений артистов. В ходе конфликта Тальков и его телохранители повалили Малахова на пол, а Шляфман вырвал из его рук револьвер и выстрелил в него, но попал в Талькова. Тальков скончался на месте происшествия, а Малахов покинул Дворец спорта.

От российских правоохранительных органов Шляфман скрылся в 1992 году, в связи с чем его объявили в международный розыск. По данным следствия, он безвыездно проживает в Израиле. В марте 1993 года Шляфману была избрана мера в виде заключения под стражу (на тот момент меры пресечения избирались прокурором). Между генпрокуратурой РФ и минюстом Израиля действует Меморандум о сотрудничестве. Таким образом, потенциально выдача Шляфмана РФ возможна.

Игорь Малахов был осужден по ч.1 ст.218 УК РСФСР (Незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ). Скончался в 2016 году.

14 октября 2021 года Шляфману заочно было предъявлено обвинение в убийстве Талькова.

Валерий Шляфман в 2012 году дал интервью корреспонденту издания “Экспресс” Наталье Мурга. Он заявил, что ответственность за убийство Талькова лежит на Малахове, из пистолета которого был произведен роковой выстрел. Он заявил, в частности, что после происшествия пытался спрятать оружие, но Азиза по требованию своего директора забрала револьвер, после чего Малахов разобрал оружие и выбросил его. Шляфман тогда сказал, что Малахов переехал жить в ЮАР. По словам бывшего концертного директора Талькова, его фактически вынудили уехать в Израиль, где он начал новую жизнь, женился повторно, взял фамилию супруги Высоцкий, и “ведет жизнь среднестатистического русского израильтянина”, управляя концертным агентством. Шляфман отмечал также, что израильская сторона в ответ на запросы из РФ о его выдачи требовала предоставить материалы дела, но российская сторона не выполнила это требование.