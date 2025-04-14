Коллекционное издание Doom II может играть само в себя

Запуск игры Doom на различных устройствах, напрямую для этого не предназначенных, давно стал популярным явлением. Энтузиасты уже перенесли эту классическую игру 1993 года на самые неожиданные платформы, от калькуляторов до дисплеев принтеров. Недавно фирма Limited Run Games сообщила о скором выпуске специального лимитированного издания Doom, которое позволит играть прямо на встроенном экране коллекционной коробки.

Предзаказы на этот эксклюзивный набор (выпущено всего 666 экземпляров) стартуют в следующую пятницу по довольно высокой цене в 666,66 долларов. Хотя технические характеристики бокса не раскрываются, он, судя по всему, оснащен встроенным экраном и процессором, достаточным для запуска оригинальной Doom в ее ретро-графике.

В дополнение к игре в набор включены портативный джойстик в форме Какодемона, ретро-кассеты с саундтреком, левитирующая фигурка Какодемона, карточки для обмена и более 10 бонусных игр. Более доступные издания Standard 2 и Big Box выпущены по цене 29,99 и 99,99 долларов, но в них нет эксклюзивных компонентов.

Источник — Limited Run Games