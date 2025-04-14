РПЦ отозвала крупную партию куличей – неправильное произношение молитвы могло навлечь гнев божий на выпечку

Русская православная церковь объявила об отзыве крупной партии пасхальных куличей из-за ошибки, допущенной священником при чтении молитвы освящения.

Как пояснили в синодальном отделе по вопросам промышленности и торговли, в ходе обряда простуженный сотрудник неверно произнёс несколько слов, что могло «навлечь божий гнев на всю партию».

Употребление в пищу куличей, освящённых с нарушением техпроцесса, не приведёт к немедленным серьёзным последствиям, но всё же может спровоцировать лёгкие бытовые неурядицы – к примеру, потерянные вещи при стирке, невозможность найти второй пульт от телевизора и стойкое ощущение, что кто-то съел последний пельмень в холодильнике.

– Отозванная партия имеет маркировку, начинающуюся с 202504-662-48. Вернуть куличи следует по месту приобретения или в отделения потребительского церковного союза «Правсбытпищепром», – говорится в пресс-релизе.

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